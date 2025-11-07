女清潔工走錯地址！屋主誤認搶匪入侵「隔門開槍轟殺」 丈夫目擊崩潰

國際中心／綜合報導

一名女清潔遭開槍射殺，警方到場調查。（圖／翻攝畫面）

美國印第安那州5日發生一起槍擊案，一名女清潔工與丈夫要前往雇主家打掃，疑因走錯地址，正要拿鑰匙開門時，被屋主認為是搶匪開槍射殺。當地警方正在調查釐清真相。

據外媒報導，32歲的瑪麗亞與丈夫毛里西奧5日前往惠特斯敦雇主家打掃，疑因走錯了地址被槍殺，警方稱有人報案發生搶劫，但毛里西奧反駁，當時妻子連鑰匙孔都還沒插入，瑪麗亞被被人隔著門槍殺，但他並未看到兇手。

據了解，瑪麗亞有四個1歲至17歲的孩子，家人在網路上募款，希望能將她的遺體運回瓜地馬拉安葬，另將聘請律師進行官司。毛里西奧表示，兇手奪走了妻子的生命，讓4個孩子成了孤兒，這太不公平了。

更多三立新聞網報導

草屯「頭文字輪椅版」！網驚拼八字嗎、砂石車都要讓 阿伯飆速慘了

天兵竄改「診斷證明」不歸營！連長識破下令：立刻回來 法院判刑6個月

老司機搶頭香慘了！警午後攻堅淫窟 12女6男連結中「卡彈」

苗栗公園梅樹下500萬金條、現金沒人敢撿 失主身分曝光

