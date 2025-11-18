女清潔隊員上班遭物流車輾斃「3年前才升職」台東父母悲奔台中認屍

記者陳佳鈴／台中報導

女死者是任職於台中市環保局豐原清潔隊員，三年前才升上正式隊員，認真的態度常常受到主管肯定，沒想到工作才剛上軌道卻遇上死劫（圖／翻攝畫面）

台中市今（18日）清晨，一輛物流貨車行經北屯區松竹路一段時違規迴轉，與同向直行的機車發生猛烈碰撞，造成兩名女性騎士受害。其中，28歲古姓女子遭車身捲入底盤，頭部重創，當場明顯死亡；同車後座的羅姓女子則多處受傷，送醫搶救。女子的身分也曝光，是任職於台中市環保局清潔隊員，三年前才升上正式隊員，認真的態度常常受到主管肯定，沒想到工作才剛上軌道卻遇上死劫，位在台東老家的父母接獲噩耗，正趕往台中路上見愛女最後一面。

事故發生於上午 6 時許，兩名女子騎乘機車準備前往工作地點，未料行經事發路口時，物流車突然迴轉，死角與內輪差瞬間吞沒機車，才釀成這起奪命悲劇。警方初步調查後，已將肇事的 55 歲梁姓駕駛依過失致死罪嫌移送偵辦。

古姓隊員是於通勤途中發生事故，依規定可認定為「因公殉職」，局方已啟動撫卹機制。（圖／翻攝畫面） 有碼

不幸罹難的古姓女子是台東人，因為叔叔也在清潔隊工作，古女跟上叔叔的腳步，進入清潔隊擔任臨時人員。古女平常工作認真，受到主管肯定，三年前才從臨時人員升為正式隊員，工作穩定才剛起步，未料卻在上班途中意外喪命。

環保局指出，古姓隊員是於通勤途中發生事故，依規定可認定為「因公殉職」，局方已啟動撫卹機制，並派員陪同家屬處理後續事宜。古女的父母得知噩耗後，也正從台東連夜北上。

