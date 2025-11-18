女清潔隊員遭物流車輾斃！父母北上認屍淚灑殯儀館…司機兩度鞠躬道歉

記者吳泊萱／台中報導

台中北屯區發生死亡車禍，物流車右轉與雙載機車發生碰撞，釀1死1傷。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區今日（18日）清晨6時許發生死亡車禍，一名在清潔隊工作的古姓女子騎機車載閨蜜羅女一起出門上班，半路與一輛右轉的物流車發生碰撞，二人被捲入車底，古女當場死亡、羅女全身多處受傷。古女父母接到噩耗，從台東北上認屍，古父見到愛女遺體後，一度淚灑殯儀館，場面令人鼻酸；肇事司機梁男則在相驗時兩度對古女家屬鞠躬，表達歉意。

在清潔隊工作的古女慘遇車禍喪命，古女父母從台東北上認屍，神情哀戚。（圖／翻攝畫面）

據了解，死者古女（34歲）是台東人，未婚，在家中排行老二，有1個哥哥及2個弟弟。古女離家北上，在7、8年前考上台中清潔隊，跟叔叔一起工作，態度認真。

古女叔叔表示，姪女和羅女是好友，兩人都住在太平區，所以長年由姪女載羅女一起到北屯上班，沒想到今天早上一直等不到姪女來上班，打電話也都沒人接，直到早上8點多才得知姪女車禍身亡。

古父見到愛女遺體後，忍不住淚灑殯儀館，以衣物拭淚。（圖／翻攝畫面）

而遠在台東的古女父母接獲噩耗後，馬不停蹄趕赴台中處理女兒後事，雙親抵達殯儀館時，古母不斷悲傷拭淚，而古父在認屍程序結束後，也忍不住淚灑殯儀館，場面令人鼻酸。

肇事的物流車司機梁男見到古女家屬後兩度鞠躬致歉。（圖／翻攝畫面）

全案於下午3時30分，由台中地檢署檢察官徐慶衡會同法醫相驗，肇事司機梁男也親赴現場，在殯儀館內的臨時偵查庭進行複訊，梁男見到古女家屬後，兩度鞠躬向家屬表達歉意。目前全案依過失致死罪偵辦，詳細肇事責任歸屬仍有待調查釐清。

