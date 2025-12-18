女清潔隊員遭酒駕撞死！南市府比照因公致死免喪葬費

「扒趴鴨」老闆鄭傳吉16日酒駕撞死民間垃圾車23歲陳姓女清潔員。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南市安平名店「扒趴鴨」老闆鄭傳吉16日酒駕撞死民間垃圾車23歲陳姓女清潔員，引發社會譁然，台南市政府環保局指出，陳女雖非環保局編制清潔隊員，但在清運公務期間發生意外，比照公教人員「因公致死」免予殯葬相關費用，同時將爭取放寬慰問金發放資格。

鄭男16日上午8點多酒後駕車在台南市安平區慶平路衝撞清潔人員陳姓女子致死，酒測值高達0.95毫克，酒醒後竟辯稱有叫代駕，否認酒駕肇事，企圖卸責，還稱經濟狀況不好，法官認為被告所為嚴重危害社會治安，極可能為規避未來重刑及高額民事賠償而畏罪逃亡，故裁定羈押。

台南市環保局指出，陳女雖非環保局編制清潔隊員，但在執行清運公務期間發生意外，已比照公教人員因公致死，免予殯葬相關費用，減輕家屬負擔；有關慰問金發放，已向環境部法制單位爭取放寬資格。

同時環保局強調，後續如涉及司法程序，市府將提供必要行政協助與法律資源，確保家屬權益。社會局也指出，因涉及酒駕，可提供免費律師資源，給予相關法律諮詢與支持。

死者任職的長愛清潔公司經理劉相如指出，陳女近2個月才到公司上班，除清潔工作外還兼做其他工作，想多存一些錢買房，公司已著手協助家屬處理後續，會盡快審核意外險，最高理賠可達500萬元，也在第一時間致贈慰問金。

