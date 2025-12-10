女漁民，能否成為後繼堪憂的漁業之救星？

隨著全球氣溫升高，海洋環境發生變化，導致漁業減產。此外，民眾飲食結構的變化使水產消費走向低迷。在這種背景下，漁業從業者人數一路下滑。近年來，為解決接班人不足問題，漁業開始積極接納女性漁民，為前線注入新的活力。

女高中生也來參加漁業支援會

長期以來，漁民的世界是「女性禁入」的，但如今女性的身影屢屢出現。7月下旬，在東京舉辦的「漁業就業支援會」上，女性在一群壯漢中格外醒目。她們都打算從事漁業，認真聽取著各地漁業協會和水產公司的介紹。

到目前為止，從事漁業的女性大多是跟當漁民的丈夫或其他親人一起出海。支援會舉辦方、全國漁業就業者確保育成中心（東京都品川區）事務局局長馬上敦子稱：「最近有越來越多的女性一個人來參加支援會，雖然過去和漁業沒有交集，但她們很嚮往海上工作，有的人甚至在認真考慮離開城市，搬到漁港生活。」



有不少人前來參加漁業就業支援會



熱心諮詢的女性參與者

為增加女性就業機會，該中心回應國家提出的「Positive Action」計畫，製作「助力女漁民大展身手」宣傳單。他們將宣傳單張貼在活動會場，並上傳至官方網站「漁師.jp」。多管道宣傳起到了良好的效果，馬上敦子說：「以往接受女漁民的漁業團體和企業寥寥無幾，但在今年我們提前進行的問卷調查中，半數以上的參展單位表示想要積極錄用女性或正在探討錄用事宜。」

埼玉縣高三學生君島妃織在父親的陪伴下來到會場，她說：「我很喜歡大海，非常嚮往靠體力吃飯的漁民的世界。」多家參展單位向君島發出了熱情邀請，這讓她幹勁倍增。她希望明年春天就能以漁民身份奔向大海。



許多展位都貼著「助力女漁民大展身手」的宣傳單



君島妃織來自屬於內陸地區的埼玉縣，成為漁民後她將離開父母。即便如此，父親也支持女兒追夢

漁民老齡化，年輕女漁民不到1%

「女性禁入」的規矩由來已久，傳說日本漁船的守護神「船靈」是女神，如果女人登船，女神就會嫉妒，導致「海嘯滔天」「跑空船」。儘管相信這種迷信的人越來越少了，但漁業屬於又苦又髒又危險的職業，再加上船上的洗手間等職場環境不完善，大多數的漁業公司不願意僱用女性。

然而，近年來漁民不斷減少，讓水產人士產生了危機感。農林水產省發佈的《2024年漁業結構動態調查結果》顯示，2024年海上作業超30天的漁業從業人員，全國共有11萬4820人，比上年減少5.4%，跟30年前的1994年相比，更是從31萬2890人銳減6成，前景堪憂。

從年齡分佈看，65歲以上的人最多，有4萬4840人，接近整體的4成，50歲以上占約7成，老齡化嚴重。年富力強的15歲至39歲有2萬980人，不到65歲以上人群的一半，留存率也低。

另外，女性有1萬1890人，約占1成。其中，15歲至39歲只有1100人，40歲以上占比超過9成。

漁業文化的存續危機

根據水產廳的統計，水產高中以及其他學校每年培養1700名至2000名新人。但漁業相關人士稱「基本5年離開一半」。辭職理由既有行業本身的特性，比如又苦又髒又危險、收入不穩定外，也有其他原因，比如無法適應工作、老漁民職場霸淩、起太早、去遠洋捕撈見不到朋友或戀人等。還有越來越多的年輕人表示，「出海後手機信號不好，打不了電話，上不了網，這點難以接受」。

有人僱用外籍船員進行鮪魚捕撈作業，但隨著日圓貶值，想要留住人越來越難。而要成為獨當一面的漁民，需要積累足夠的經驗。為守住日本漁業和傳統，各地港口需要踏踏實實工作、有擔當的人，吸收有幹勁的女性因此成為必然。

近年來，有不少女性加入漁民行列，她們活躍的身影透過電視、報紙和社群媒體不斷擴散出圈，吸引了許多人舉手報名。在靜岡縣熱海市「網代漁業」工作的浦田月，3年前從燒津市水產高中畢業成為一名漁業從業者，不少電視節目和報紙都對她進行了採訪。

現在她每週工作6天，黎明前出港，下漁網捕魚。在漁場收回漁網後，還要對魚類貝類進行分類、搬運。談及工作感受，浦田說：「工作已經基本適應了，但做的都體力活，滿辛苦的。希望我的努力能讓更多人對漁業和漁民的工作產生興趣。要是還能吸引人加入漁民這一行，那就更棒了。」



浦田精力充沛的姿態，已成為綱代漁港一道靚麗的風景線（筆者提供）

女漁民在招聘會上介紹漁業魅力

在招聘會現場，三重縣尾鷲市漁業公司「早田大敷」的員工金澤麻紀面向青少年進行了宣講。她介紹了漁民的工作內容和漁具，以及用漁網捕撈的豐富魚類，還介紹了春天尾鷲港盛產的鰤魚。

金澤從小就喜歡魚，大學讀的海洋學專業。她介紹道，畢業後因父母反對，自己曾放棄當漁民的念頭，先後在百貨公司和海運公司工作，但還是沒法放棄夢想。後來，她參加了漁業招聘會，在多個漁港體驗漁業工作後，加入了現在的公司。今年是她當漁民的第3個年頭。



金澤手拿鰤魚布偶，向大家介紹她眼中漁業的魅力

到了捕撈期，她每天淩晨4點多出港，撒下長100公尺、深60公尺的漁網。雖然會借助吊機和絞車等設備，但鰤魚這類大魚重量將近10公斤，單做分類也是辛苦的體力活。

即便如此，「每天會有許多種類的魚進網，比如竹莢魚、圓鯵、真赤鯛、單角革魨、斑點蓋紋鯖、澳洲鯖等，我很享受這份工作」，金澤面帶微笑著說。



金澤在漁船上露出笑容（全國漁業就業者確保育成中心提供）

連接漁業一線與餐桌的橋樑

現在，金澤利用之前海運公司宣傳工作的經驗，推動春鰤魚的品牌化。鰤魚捕撈上來後，立刻將其剪腮放血，以確保新鮮度。再挑選脂肪含量超15%的優質春鰤魚，作為早田大敷的自有品牌「結」發向市場。這一嘗試是為了提高產品的附加值。金澤說：「品牌化不僅能提高收益，還能讓消費者快速識別什麼是品質優良的魚，有助於保護『食魚文化』。漁業前線和消費者餐桌一直存在鴻溝，我認為女漁民能較好地填補這個空缺。」

這種兼顧魚類銷售和消費的工作風格，贏得了老漁民的信賴。金澤稱：「公司也在考慮改善工作環境，比如配備女生洗手間等。」如她所說，公司在積極地接納女員工，於2024年秋聘用了第2位女漁民。

雖然漁業前線存在許多課題，但在以性別平等為目標的社會，曾經嚮往漁業的女性如今已有人活躍在前線。她們帶來新的視角和想法，如果好好利用，一定會為漁業的可持續發展提供強大助力。



金澤向孩子們介紹漁具，或許某一天，會有人加入到漁業行列

攝影：nippon.com編輯部

標題圖片：（左）早田大敷的金澤麻紀（全國漁業就業者確保育成中心），（右）漁業就業支援會上積極聽取介紹的女性

川本大吾 [作者簡介]

時事通信社水產報道部部長。1967年出生於東京。專修大學畢業後，於1991年進入時事通信社工作，在水產報道部採訪報道築地市場交易情況長達25年。著有《報告文學 The築地》（時事社，2010年）等作品。