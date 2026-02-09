女演員爆「某少數民族女星」遭潛規則 經紀人卻口嗨不給資源

大陸女星易易紫爆料有少數民族女星一直被經紀人潛規則。（圖／翻攝自微博）

大陸女星易易紫近年頻頻爆出娛樂圈驚人內幕，近日她在直播中指出，娛樂圈中有一名少數民族女星遭經紀人潛規則，「但卻什麼資源都沒得到」，並呼籲女孩子「眼睛要放光亮一點，不要被人白嫖」。

易易紫在直播時直言：「我非常清楚，一點女孩子一定要認知自己的價值在哪裡，不要被別人白嫖，很重要。除了配得感，還有一樣最重要的，女孩子在擁有了這些自信，擁有配得感，這些在閱歷和你閃閃發光的外表的時候，你還要擁有一個非常重要的一點，你一定要會斷人識物，眼睛要放光亮一點，不要去被人白嫖。」她語氣堅定，希望粉絲能以自身價值衡量周遭的人與事，避免被利用。

她接著補充，直指少數民族女星在娛樂圈遭受潛規則，但卻無法取得應有資源，她說：「昨天我們家宴，我在家裡做飯，我有個朋友跟我說四個字的某某公司的有一位女演員女愛豆，還是少數民族的，長得很好看，一直被她的經紀人各種…」說完還做出歪頭睡覺的手勢，暗示遭到潛規則。易易紫坦言，那個女生很漂亮，但什麼資源都沒得到，「為什麼？因為現在的男生大部分都會對你口嗨，最後什麼也不給，你什麼都得不到。」

她希望透過這番言論提醒粉絲，應保持警覺與自我保護。對此，直播留言區掀起熱議，不少網友試圖猜測她指的是哪位女星，但大多數人呼籲理性討論：「這種模稜兩可的話不就是造黃謠嗎？評論區的女星簡直無妄之災」、「少數民族女明星多了」、「對啊，能不能封鎖這個整天造謠的易易紫」。

