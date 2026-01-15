女演員跟莊凱勛演戲會害怕！ 搭3任老公：累積了三段婚姻經驗

吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑主演的舞台劇《婚內失戀》，改編自鄧惠文醫師同名著作，直視婚姻在5年、15年、30年後的樣貌。從戀愛時的親密無間，到婚後在日常瑣事中逐漸消磨的情感裂縫，劇中沒有灑狗血，卻讓觀眾在一句句對話中看見熟悉的自己。

張詩盈、莊凱勛。（圖／艾彼新創股份有限公司）

張詩盈是經典卡司中唯一三度演出、且「三任老公都不同人」的演員，她笑說自己等於累積了三段婚姻經驗。這一回，她與莊凱勛搭檔，飾演走過15年「水晶婚」的夫妻安安與阿偉。得知對手是莊凱勛時，張詩盈坦言一開始其實有點緊張，「他是層次很多的演員，會怕他丟出來的東西我接不住。」但實際排練後，她反而覺得對方很願意敞開，讓角色有更多可能性，也讓這一版的夫妻關係，和過去兩次演出有了明顯不同。

對張詩盈來說，《婚內失戀》不只是角色，而是一面反覆照見自己的鏡子。她形容，每次演出都在檢視婚姻裡那些被視為「理所當然」的行為，是否正是讓愛情逐漸流失的原因。她笑說，因為這齣戲，自己養成了每天出門前一定要親吻先生道別的習慣，也更常刻意去發現對方的可愛之處。

張詩盈坦言，自己與安安最相似的地方，是總習慣把家人放在自己前面，「一條船要往前，一定要有人願意讓出方向。」但她也笑說，安安選擇長期隱忍、不溝通，這一點其實不像真實的自己，「我是連苦瓜都不吃的公主。」也正因如此，她在演出時刻意不美化婚姻，而是讓角色呈現生活裡最真實的樣貌。

張詩盈、莊凱勛。（圖／艾彼新創股份有限公司）

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則形容，接下這齣戲時心情既期待又緊張，「這個作品本身就很成功，學長姐即興能力又很強，怕只有我一個人跟不上。」不過他也直言，這齣戲談的是大多數人終究會面對的問題，排練過程像是提前預習未來人生，也不斷提醒自己，婚姻是一輩子的平衡練習。

談到角色阿偉，莊凱勛認為他是典型的「社畜型中年已婚男子」，背負經濟責任，卻逐漸忽略伴侶的感受。現實生活中，他自認比較有意識經營夫妻關係，因此在表演時反而要刻意練習「看不見太太需求」的狀態。他也提到，劇中夫妻常在爭執下一秒，因為孩子的突發狀況立刻成為同盟，那種轉換既真實又令人唏噓。

巧合的是，莊凱勛與張詩盈的婚姻年資都約十年左右。張詩盈說，即便台詞一樣，但因為人生經驗不同，每一次排練的感受都在改變，「夫妻的狀態一直在流動，這件事本身就很迷人。」莊凱勛也認為，有真實婚姻經驗，讓角色不只是想像，而是能從生活裡擷取細節。

兩人對婚姻的理解也相當接近，莊凱勛直言，婚姻裡的女性往往像神力女超人，「她們沒有下班時間。」張詩盈則形容夫妻是隊友，「每個決定都不是只為自己，而是為了這個家一起承擔。」談到感情走到一定階段的狀態，莊凱勛認為，有時「無聲勝有聲」，愛不再只是激情，而是一種感謝與陪伴。他也想對正在婚姻中的觀眾說：「放慢腳步，好好看看身邊的她或他，也許會重新找到那份被遺忘的純粹。」