女漢當家番外篇／老闆過年前就開始失眠 有人買不到這鍋還找議員關說

佳香砂鍋魚頭每份使用半顆魚頭，有濃厚沙茶雞湯湯頭，混合魚肉與蛋酥鮮香。（1,000元／大份）

佳香餐飲部的砂鍋魚頭料多澎湃，是不少人的年菜選擇。但近年來，水庫的大頭鰱魚變少，讓老闆娘江明苓憂心不已，她說：「只要一想到要快過年，我就睡不著，想到過年會有很多訂單，如果魚不夠哪要怎麼辦，想到就覺得恐怖。」

江明苓說：「鰱魚有分黑色跟白色兩種，白色會自己繁殖、黑色不會，所以量比較少。黑色比較好吃，我都用黑色，因為白色魚肉比較軟爛。」

清晨5點多，砂鍋魚頭一條街仍冷清，江明苓隻身在店前馬路邊煮白斬雞、炸魚頭，10度低溫下卻大汗淋漓。

曾文水庫的大頭鰱採拖網捕撈，江明苓一次要買上萬斤的魚。她感慨：「水庫現在的魚變少了！魚苗會被外來種的魚虎吃掉，能長大的鰱魚都是30、40斤，我就會很煩惱，因為我們需要的不用那麼大，只要8、9斤，太大的魚頭煮起來會很油，而且會越滾越油。」

佳香砂鍋魚頭配料豐富，有雞胗、蛋酥、魷魚、鮮香菇、油豆腐、芋頭、金針菇、青蒜、洋蔥、大白菜、貢丸。

魚的來源是江明苓現在最困擾的事。她說：「我也不知道魚怎麼處理，所以我也不敢在網路上賣，都是客人自己打電話來訂宅配。有人叫我跟外面的魚塭買，但是養殖的，我怕可能有用一些藥物下去還是怎樣，所以就想說能做多少就做多少啦！」



