女漢當家1／母為讓她戒賭博惡習助她創業 比臉大砂鍋魚頭因此誕生

佳香餐飲部以大臉盆砂鍋魚頭闖出名號，開業近30年，老闆娘江明苓仍站第一線發號施令。

曾文水庫孕育豐富漁產，也造就嘉義大埔的「砂鍋魚頭一條街」。其中，佳香餐飲部的老闆娘江明苓直言：「我是最早在此賣魚頭的人。」

位在曾文水庫旁的大埔街上，短短一百多公尺內，就有四家賣砂鍋魚頭的餐廳，各家雖統一使用大頭鰱魚，但湯頭及配料都不一樣。

入冬後的清晨5點多，緊鄰曾文水庫的嘉義大埔鄉只有10多度，「砂鍋魚頭一條街」上人煙稀落，但已飄出陣陣油炸酥香，穿著薄短袖的佳香餐飲部老闆娘江明苓，先淋熱水在結著霧氣的瓦斯桶上，再將每顆8、9斤重的大頭鰱魚頭裹上地瓜粉，俐落地丟進冒泡大油鍋中。「熱水先沖瓦斯桶，瓦斯才不會沉澱在下面，如果鍋氣不夠，炸起來的魚會脫皮。」

手臂變形 炸魚備料自己來

她家中務農，從小砍筍砍到怕。結婚生子後在餐廳當二廚養家，卻染上賭博習慣，母親為了讓她戒斷，出資助她開店賣滷味。因客人釣到大頭鰱請她料理，誕生大臉盆砂鍋魚頭。

「我每天4點多起床，先喝2瓶紅牛喔！到了傍晚再喝1瓶。」半個小時後，5、60個魚頭全數起鍋。開店近30年來天天持重瀝油，江明苓的手臂已變形，開店前從煮白斬雞到炸魚頭的備料工作，全由她獨力完成，地方都稱她是「女漢子」，佳香的砂鍋魚頭也被戲稱為「女漢子大臉盆砂鍋魚頭」。

賣砂鍋魚頭 全街第一人

曾文水庫的魚種豐富。

曾文水庫的魚種豐富，大埔街上短短1百多公尺內，就有4家賣砂鍋魚頭的餐廳，各家雖統一使用大頭鰱魚，但湯頭及配料都不一樣。佳香的每鍋魚頭都是現點現做，先將沙茶與洋蔥等配料爆炒後，再倒入雞湯、豆皮等和魚頭一同熬煮，蛋酥香氣足，湯底鮮韻濃厚。

佳香砂鍋魚頭每份使用半顆魚頭，有濃厚沙茶雞湯湯頭，混合魚肉與蛋酥鮮香。（1,000元／大份）

江明苓說：「這條街是我最早開始賣魚頭，別家之前只有賣魚片，也是我最早用大臉盆裝。」問起砂鍋魚頭一條街的歷史，一開口她就先確立自己在競爭對手中的地位。「我們的湯底是用自己養的玉米雞熬的，也是唯一有放自己種的芋頭。」

