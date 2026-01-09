女漢當家2／村裡百位女生全部外銷 她為養家一次可扛二籃48瓶台啤爬二層樓 獲總舖師重用

自認沒有做美髮的天分，生完二子後的江明苓在村裡餐廳跟著總舖師當水咖學餐飲。

出身大埔務農家庭，江明苓10幾歲前的記憶是：「我父母是砍筍的！筍沒有成本，不用肥料，就是靠體力。人家放暑假，我只知道割筍跟回家洗澡、吃飯。小一時我還不會砍筍，但可以單肩背7、80斤筍下山。」

家中務農的江明苓（右2）有一對雙胞胎姊姊跟一個妹妹，姐姐們國中就北上工作。（江明苓提供）

她還有一對雙胞胎姊姊跟一個妹妹，姊姊們國中畢業就到台北學美髮，妹妹則到嘉義市讀高中。「不想做筍了！國中畢業後，我也有去嘉義學美髮，幾天就因為想家回來了！決定留在家陪父母。」

母挑夫婿 做水咖養家

「我們這邊女生都出去比較多，我那屆100人，只有我還在這裡，另一個嫁到隔壁那一村，都外銷啦！」18歲那年，江明苓經人作媒，與台南梅嶺的羅吉鎮結婚。「相親時我都沒去，是我媽去看的，她很強勢，幫我決定婚事。」羅吉鎮家有8個男孩，他排最小，因此入贅江家，約定第一個兒子跟母姓、婚後住在江家，幫忙割筍做粗重活。

江明苓（右）18歲就與大她6歲的羅吉鎮（左）相親結婚。（江明苓提供）

生完二子後的江明苓，決定在村裡找工作。「我沒有做美髮的天分，只能做餐飲。早期這裡還沒有這麼繁榮，只有大埔山莊的地下室在做餐，我就去那邊當水咖（廚房助理）。」

沒有美髮天分 廚房闖出天

初期，江明苓吃足苦頭，一度想打退堂鼓。「不是開玩笑，我一個人要搬2箱（48瓶）玻璃瓶啤酒1、2樓跑。有一次做三杯鯰魚，忘了那是鐵鍋，直接用手端，忍住燙送到客人面前，我手整塊皮都熟了，我就想說，自己可能不是做餐飲的料。」但幾天後，「剛好老闆不在，客人叫我煮，我就傻傻地煮，客人接受度不錯，老闆就叫我在旁幫他打下手，之後還跟著一起辦外燴。」

江明苓肯吃苦，很快成為主廚的貼身助手。

談起創業機緣，原本霸氣十足的女漢子江明苓有點不好意思地說：「那時候在餐廳有些不好的習慣。中間休息時間不是喝酒就是賭博，老闆娘他們都會玩天九牌嘛！我也會想說出一下、出一下，結果被媽媽布的眼線告密我賭博。」為了讓她離開不好的環境，1998年，母親出資3百萬元買下佳香現在的店面，讓江明苓創業。

