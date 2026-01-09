女漢當家3／手泡進油鍋還繼續上菜 最後搭救護車住進加護病房

清晨5點多，砂鍋魚頭一條街仍冷清，江明苓隻身在店前馬路邊炸魚頭，10度低溫下卻大汗淋漓。

「那時候歐都納剛來蓋木屋，很多人會來曾文水庫釣魚，算是我們大埔的經濟開始復甦。我想說釣魚的人會想吃個滷味、喝個酒，先是賣滷味。結果有客人釣大頭鰱起來，叫我幫他料理。」江明苓說：「那時別人都是做一塊魚、一塊魚的料理，我覺得整顆魚頭比較好看，但山裡材料有限，一開始只有放沙茶醬，沒有什麼配料。」

位在嘉義大埔的佳香餐飲部，假日常常一位難求。

山中材料少 摸黑開山路採買

捕撈上岸的鰱魚用貨車載運，供江明苓挑選，一次要買上萬斤。（江明苓提供）

「那個客人幫我很多，建議我放蛋酥、香菇、豬肉、花枝提鮮味後，開始變成店裡招牌，生意非常好。」開店前幾年，為了採購新鮮花枝，江明苓得每天清晨3點，摸黑開1個多小時山路到嘉義魚市採買。「常常遇到大霧，那時候膽子真的很大。後來花枝價格愈來愈貴，算起來不敷成本，我改成魷魚，客人也可以接受。自己有在殺雞，就用下水（胗）取代豬肉，因為現在很多回教徒沒吃肉絲。」

廣告 廣告

佳香砂鍋魚頭配料豐富，有雞胗、蛋酥、魷魚、鮮香菇、油豆腐、芋頭、金針菇、青蒜、洋蔥、大白菜、貢丸。

受傷也不唉 女漢忍痛先上菜

江明苓獲得女漢子的稱號，除了因她能力強，還有她受傷時連唉都不唉就繼續做。「我個性急，不喜歡讓客人等。有次炸魚頭時，油濺到地上沒有立刻拖，結果我滑一跤，前手臂直接壓進鍋子裡。我忍到客人全部菜都上完了，整個手起水泡，才感覺會燙，消防隊先來，我爸爸再叫救護車送我去嘉義市。」那次意外，讓她住隔離病房20幾天，也是佳香唯一一次休息那麼久。

佳香餐飲部以大臉盆砂鍋魚頭闖出名號，開業近30年，老闆娘江明苓（右）仍站第一線發號施令，長子江俊毅（左）在她調教下已能擔綱掌廚，分擔許多工作。

「出院剛回到店裡，我看到油都會怕，但還是穿防護衣硬著頭皮炸，但實在太熱了！」心疼太太的羅吉鎮於是接手炸魚工作，這幾年他因膝關節手術無法久站，江明苓才又再接手。10多年前，長子江俊毅、次子羅偉壬陸續讀完書回到店裡幫忙。「老大被我調教的步調比較快，這幾年都給他掌廚，老二跟我老公一樣，都是慢郎中，只能當助手。但炸魚太危險、又要早起，我還是自己做。」

更多鏡週刊報導

女漢當家4／守著山裡老店近30年 宜蘭在哪都不知 70多歲老婦獨駕2小時山路為了吃她的鍋

女漢當家1／母為讓她戒賭博惡習助她創業 比臉大砂鍋魚頭因此誕生