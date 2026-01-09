女漢當家4／守著山裡老店近30年 宜蘭在哪都不知 70多歲老婦獨駕2小時山路為了吃她的鍋

江明苓（中）有許多死忠的老客人，住在台南的王女士（左）開山路2小時，帶朋友到佳香吃魚頭。

二代雖已加入經營，但仍由江明苓發號施令。「老大比較靦腆，小兒子都會給他洗腦。現在他們2個對付我一個啊！我知道他們不想湯頭太油，沒按照我原本的比例加沙茶，想改良口味，夏天我就睜一眼閉一眼，但冬天不行，我會提醒湯頭要厚、不能太淡。」

佳香砂鍋魚頭每份使用半顆魚頭，有濃厚沙茶雞湯湯頭，混合魚肉與蛋酥鮮香。（1,000元／大份）

兩代共打拚 兒成潤滑劑

常年在抽油煙機聲響下工作的江明苓嗓門大，客人點菜太慢也會被她碎碎唸，兒子成了她與客人間的潤滑劑，「他們會罵我，叫我不要再說、去洗嘴刷牙。」

守著老店近30年，每年只有除夕放假1天，因為過年是遊客最多的時候。56歲的江明苓從未出國旅遊，最遠只去過台北。問她去過宜蘭嗎？她說：「宜蘭在哪裡我都不知道。我跟老公只約會過1次，都沒有談過戀愛就結婚了，有時會想人生為什麼要做得這麼辛苦？」

第二代長子江俊毅大學畢業就回家幫忙，廚藝熟練。

過年不休息 牽掛兒婚事

講著講著，她突然擔心起2個至今未婚的兒子，「是不是因為被困在這個山區裡才都沒結婚？如果娶媳婦的話，她只要來幫我收錢、點個菜就OK，其他的我會自己做，還會給她薪水。」

筍絲大腸使用江明苓自家種的竹筍醃製，酸香開胃下飯。（350元／大份）

隨著農曆年節將近，江明苓不用鬧鐘，清晨4點就會驚醒。「農曆12月尾牙吃完後，我們就沒有做現場生意，只能做宅配。這幾年魚頭的量跟品質不好，都不敢在網路上Po，是大家自己打電話來訂，我怕魚的量不夠賣。」女漢子至今仍如此拚搏，全是出自對兒子的愛與牽掛。「我想讓大兒子到嘉義市區開一間砂鍋魚頭店，這樣他們以後出去外面不用吃人頭路，我有幫人打工過，知道那個辛苦。」

自家養的白斬雞亦是佳香的招牌菜，江明苓老公羅吉鎮（左）與次子羅偉壬（右）負責砧板備菜。

