女為病逝母捐百萬 助弱勢家庭負擔健保費
健保署北區業務組愛心專戶去年12月收到一筆100萬元的愛心捐款。捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，匯款百萬入健保愛心專戶，期盼協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭。
健保署北區業務組組長張温温表示，健保愛心專戶款項都是來自社會各界愛心人士默默支持，每一筆善款都會審慎運用，挹注弱勢協助繳納積欠健保費，統計近5年北區業務組運用愛心專戶補助受惠人數高達4200人。
25歲的小于（化名）來自中低收入家庭，母親罹患重大疾病需長期治療，父親打零工維生，靠著助學貸款並半工半讀完成學業，健保署透過愛心專戶補助繳清健保欠費。小于來信表示，未來若有能力，也會把愛和善傳遞下去。
同樣獲得愛心補助的15歲小傑（化名），成長於單親隔代教養家庭，父親入監服刑，與年邁祖父母相依為命，他說：「會記著這份恩情，之後我有能力，也會主動去幫助需要被幫助的人」。
張温温表示，健保愛心專戶補助類似小于及小傑境遇的青貧學生、未成年的孩子、近貧戶、突遭變故致經濟陷入困境、特殊境遇家庭等弱勢民眾的健保欠費，即時援助繳清，未來他們回饋社會，就形成人助自助的善循環。
健保署呼籲，如身邊有無力繳納健保費的弱勢者，請透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，或是手機進入健保快易通APP通報，與健保攜手守護關懷弱勢。
