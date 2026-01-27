女為「北大碩士」連辦12筆貸款 3年背債200萬...才知男友已婚

「原本以為遇到的是能攜手一生的對象，沒想到卻一步步掉進債務深淵。」37歲的詠卿（化名）近日向媒體哭訴，自己透過婚介公司認識一名自稱「北大碩士」的男子馬某某，三年多來在對方以結婚、投資為名的遊說下，先後替其辦理12筆銀行貸款並借出個人積蓄，背負債務累計超過200萬元(人民幣，下同)，直到親赴對方老家，才發現對方早已結婚。

華商報大風新聞報導，詠卿回憶，2021年她為解決婚姻大事，支付近3萬元會員費加入婚介公司，婚介資料顯示馬某某無婚史，擁有人大本科、北大EMBA碩士學歷，年收入60萬元以上。雙方初次見面後互動頻繁，馬某某不斷描繪未來藍圖，聲稱已準備婚房、計畫結婚，讓她逐漸卸下心防，並確認戀愛關係。

確立關係不久，馬某某便以公司資金周轉、投資項目為由，要求詠卿協助貸款。詠卿表示，起初她曾拒絕，但對方以「最親密的人才會共享金錢」、「不幫忙就分手」等話語施壓，甚至直接聯繫銀行，安排放貸人員上門辦理手續。自2021年6月至2024年9月，詠卿陸續在12家銀行辦理信用貸款，款項多數隨即轉入馬某某帳戶。

詠卿說，長期背負高額貸款讓自己陷入焦慮與恐慌，卻仍相信對方是在創業，選擇一再妥協。直到2025年初，馬某某突然以「屬相不合」提出分手，態度驟變。詠卿隨後與家人前往馬某某提供的河南老家地址查證，才從當地村民口中得知，對方早在2019年已結婚。

分手後，詠卿多次要求對方償還貸款未果，並遭對方失聯。銀行隨後對她提起訴訟，她也因此報警求助。警方一度受理案件，但最終以「缺乏犯罪事實」為由不予立案。詠卿推測，原因可能與雙方曾簽署多份勞務、投資與股權代持協議有關，相關文件被對方用作規避刑責的工具。

據報導，馬某某否認與詠卿存在戀愛與同居關係，堅稱雙方只是合作夥伴，並否認曾要求其貸款供自己使用。對於其婚姻狀況，則未正面回應。

法界人士指出，若以戀愛、婚姻為名誘使他人背負債務，且資金實際由對方控制並非法占有，可能涉及詐騙；但若存在複雜的民事合約與資金往來，案件在刑事立案上確實存在舉證難度。專家也提醒，涉及金錢往來的親密關係中，務必保持警覺，避免因情感信任而承擔難以承受的法律與財務風險。

