女爛醉深夜上路連撞路邊3車 酒測值0.81遭法辦
台中市 / 綜合報導
台中1名女子在家喝酒喝得醉醺醺，深夜還開車出門，行經北屯區東山路的時候，疑似不勝酒力，車子偏移車道，失控撞上路邊停放的3輛汽機車，自己也受傷，女子肇事後，走路搖搖晃晃的樣子，都被附近民眾看到了，還好這起車禍沒有波及其他用路人，警方測得酒測值高達0.81毫克，依公共危險罪，將她移送法辦。
黑色進口轎車行駛中突然偏移車道，失控往路邊停放的3輛汽機車撞了下去，零件碎片瞬間散落到地面，附近居民聽到撞擊巨響，趕快出來查看，附近居民說：「看到一輛車，左後輪是爆胎的，然後零件還滿破的。」
停在路邊停車格的白色轎車被進口轎車從後方推撞，整輛車往前好幾公尺，左後車尾被撞壞，輪胎也突出變形，停在路邊的機車也被撞倒在地，民眾目擊肇事女駕駛下車的時候，走路搖搖晃晃，附近居民說：「精神還可以，看起頭暈暈，走路有點偏移，稍微不太穩定，可能喝酒的樣子。」
事故現場的碎片，民眾已經打掃乾淨，裝到了垃圾袋裡面，車禍發生在今（9）日凌晨2點多，警方調查，47歲沈姓女子在家喝酒，接著開車出門，經過台中市北屯區東山路，失控發生連環車禍。
台中市交通警察大隊第五分隊小隊長鄭安宏說：「不慎撞擊路邊停放之2部自小客，及1部普重機車，造成沈女多處擦挫傷，經酒測沈女酒精濃度超標。」沈姓女子酒測值高達0.81，喝得醉醺醺還開車出門，不但撞壞路邊3輛汽機車，自己也多處擦挫傷送醫治療，還好沒有波及其他用路人，警方依公共危險罪將她移送法辦。
