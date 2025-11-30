女爵回歸！楊乃文連轟經典 再為伍佰俏皮暖場「隨時上台」

楊乃文30日登簡單生活節舞台開唱。簡單生活節提供

「2025 Simple Life 簡單生活節」今（30日）邁入第二天，夜幕降臨後的華山大草原在燈光與歡呼中全面點亮，迎來楊乃文震撼登場。她以搖滾爆發力十足的〈Song 2〉拉開夜場序幕，唱畢，她笑問台下：「大家玩得開心嗎？我剛跳得很累，一開始大家有跟上嗎？」展現她冷冽又不失幽默的舞台魅力。

緊接著，楊乃文以〈A dream of Bonnie and Clyde〉再度點燃全場情緒，強勢展現女爵搖滾的獨有氣場。隨後〈Monster〉、〈應該〉、〈證據〉等經典曲目接連席捲大草原，樂迷們應聲而動；唱完〈證據〉，楊乃文短暫停下腳步，酷酷地說：「講話很難，講對的話更難，所以我選擇喝水。我剛剛認真思考了五秒，我沒有什麼好想講的，那我就繼續唱。」再次逗笑全場。

廣告 廣告

楊乃文30日登簡單生活節舞台開唱。簡單生活節提供

今晚演出，她難得帶來〈不送花的人〉的現場版本，讓許多樂迷驚喜不已，隨後再以〈星星堆滿天〉引領全場大合唱，瞬間將氣氛推到最高點。演出最後，楊乃文無預警丟出一句俏皮語：「伍佰現在應該在某個角落，歡迎他隨時上台。」為壓軸登台的伍佰搶先暖場，全場歡呼聲不斷。

楊乃文30日登簡單生活節舞台開唱。簡單生活節提供

楊乃文30日登簡單生活節舞台開唱。簡單生活節提供



回到原文

更多鏡報報導

黃宣假冒「吳克群」搭小黃！兩人相似度超高騙倒司機

獨家／鄧紫棋真的要來了！經紀人「17字」回應明年大巨蛋開唱

獨家／李翊君攻蛋後再爆喜訊！傳巡演明年南征高雄 經紀人回應了