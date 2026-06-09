女特助激戰「出人命」！辯不知生父是誰卻羞喊「8字」慘了

社會中心／王妤倢報導



台中一名已婚男子阿明（化名），在婚姻存續期間明知自己身為人夫，竟仍與身邊的貼身特助小花（化名）發展出辦公室婚外情。在交往期間，兩人不僅形影不離，更頻繁在家中房間、汽車旅館等私密地點發生至少6次性行為，甚至因此導致小花懷孕、並產下一名私生子。誇張的是，小花還曾毫無顧忌地向阿明傳訊息調情稱「鄰居靠X我叫床太大聲」、「到底怎麼射的」等露骨字眼。沒想到，小花被正宮告上法院後，竟辯「不知孩子生父是誰」，但在法官發現小花曾傳訊「8字」給阿明後，意外成鐵證。

尪激戰特助遭訴「叫床太大聲」！她產子辯不知生父是誰卻羞喊「8字」慘了

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阿明與特助頻傳露骨訊息，包括「鄰居靠X我叫床太大聲」、「到底怎麼射的」等。（示意圖非關本新聞事件／民視資料照）



貼身特助當小三！正宮懷孕丈夫卻沉溺溫柔鄉不肯返家

判決書指出，阿明與妻子結婚10年多，但在婚姻期間，身為特助的小花明明深知阿明已有家庭，卻仍從2024年底開始與阿明逾矩交往。在交往期間，兩人分別在不詳時間於家中房間、兩人曾共同居住的居所浴缸、以及汽車旅館發生多次性行為，甚至還在前往新加坡旅遊期間，於飯店內發生至少6次性行為，最終導致小花懷孕，並於今年初順利產下兩人的結晶。不僅如此，兩人交往期間更是甜暱互稱彼此為「老公、寶貝老婆」，頻繁互傳親密對話與大尺度私密照片，還高調共赴馬來西亞、日本、捷克、新加坡、香港及歐洲等地奢華旅遊，小花甚至收受了阿明贈送的定情鑽戒並與其同居。更令正宮心碎的是，她在今年1月中旬發現自己也懷孕了，未料告知阿明後，丈夫卻沉溺溫柔鄉遲遲不肯返家，導致她夜夜噩夢連連，經常夢見丈夫與特助相好的畫面，深受嚴重失眠折磨。

尪激戰特助遭訴「叫床太大聲」！她產子辯不知生父是誰卻羞喊「8字」慘了

台中地方法院判處特助須賠償正宮80萬元。（圖／翻攝自Google Maps）





小三鹹濕簡訊「叫床太大聲」成鐵證 法官判賠50萬

台中地院審理時，特助小花極力撇清，辯稱「配偶權」非法律保障利益，並全盤否認同居與超越友誼的互動。她甚至聲稱，阿明曾抱怨夫妻感情不睦，婚姻早已破滅；且正宮隨後也懷孕，顯見婚姻依舊美滿，認為正宮的損害與她無關，更裝傻表示不知情小孩生父是誰。不過，法官調閱兩人對話紀錄，狠狠戳破小花的謊言。小花曾傳訊：「鄰居靠X我叫床太大聲」、「只一臉尷尬跟我說，半夜有點太大聲」，阿明還關切「我以為我們房間不會干擾到隔壁」；另一段對話小花更大膽直呼：「你在新加坡內射我」，並傳超音波照炫耀「孩子很牢固得黏在子宮上…著床位子非常中間」、「到底怎麼射的」，露骨對話成了外遇鐵證。因此法官認定，小花與阿明在正宮婚姻存續期間，合意性行為至少4次以上並產下一子，嚴重逾越正常社交分際，手段惡劣且對正宮造成巨大精神痛苦，因此不採信小花狡辯，判處她必須賠償正宮50萬元，全案仍可上訴。

原文出處：尪激戰特助遭訴「叫床太大聲」！她產子辯不知生父是誰卻羞喊「8字」慘了

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