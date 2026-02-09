女特助睡富商密謀上位 李怡貞急攔董娘別離婚！獻策重傷小三保家產

李怡貞爆料某富商偷吃特助，最後建議元配只告小三，成功保住家庭與財產。（翻攝YT@《震震有詞》）

律師李怡貞去年才剛踢爆某樂天女孩勾搭富商，甚至囂張到在人家家裡晾內褲示威，雖然李怡貞沒指名道姓，但各種線索早已引發廣大網友瘋狂肉搜。最近她又在節目分享一名富商偷吃女特助的婚外情案例，董娘原本氣急敗壞找上門想離婚，李怡貞卻化身軍師，勸正宮先冷靜，別急著把打拚下來的江山拱手讓人。

小三自居地下董娘

李怡貞在《震震有詞》節目中提到，這場風波起因於富商想借錢擴張事業，董娘搖頭勸阻，特助卻挺身幫忙籌錢，兩人就此擦出火花。董娘原本想攤牌讓特助知道富商欠娘家一屁股債，希望對方知難而退，怎知特助情比金堅，反而對富商更有愛，甚至以地下老闆娘自居。董娘氣得找李怡貞想提離婚，但律師翻開財報一看，發現公司其實有獲利，趕緊勸阻董娘：「妳這樣搞下去，妳到時候可能真的會讓地下老闆娘變成正宮老闆娘」。

律師出招逼小三知難而退

為了擊退小三，李怡貞精心布局讓董娘對特助發動法律攻勢，建議只告特助侵害配偶權，並將訴狀寄到特助南部老家讓父母知道，還開出千萬求償天價。富商眼看元配沒告自己，連忙跟小三劃清界線，最終特助落寞離職，董娘則在律師建議下同意和解，不僅守住元配寶座，更避免了人財兩失的窘境。

另外，李怡貞也提到去年那樁啦啦隊小三案，感嘆元配當時真的很辛苦，壓力大到差點崩潰，該案最終以元配與富商和解收場，但對小三沒有和解。李怡貞也順便解釋一旦雙方達成和解或撤案，法院就不會留下任何判決紀錄。

