女獄警禱告室激戰4分鐘！爽吃男囚「不只一位」

英國23歲女獄警被揭發與監獄中不只一位囚犯有染，她不僅被發現疑似與重刑犯在禱告室內激戰4分鐘，甚至同時還與另一名男囚犯維持性關係。除了與囚犯產生情感糾葛外，女獄警還涉入協助走私毒品，即便獄中戀人被轉至其他監獄，她思人心切多度前往探視，兩人的親密互動也被監視器錄下。

據外媒《每日鏡報》報導，2022年英國薩里郡科爾丁利監獄（HMP Coldingley）的23歲女獄警戴爾（Isabelle Dale）被揭發與至少兩名囚犯發展不正當關係。報導指出，戴爾某日被發現與因搶劫重罪入獄的重刑犯沙里夫（Shahid Sharif）進入禱告室發生關係，門外當下還有人幫他們把風。

儘管禱告室內沒有監視器，但走廊監視器拍下兩人一起步出禱告室內的畫面，戴爾當下稍顯匆忙地調整制服腰帶，而兩人從進入禱告室到再度現蹤走廊僅花了4分鐘。調查過程中發現兩人的行蹤實在可疑，並追出沙里夫事後傳給戴爾的訊息，內容寫下：「今天的愛真棒，妳那裡真的太厲害了」。

禱告室激戰後沒多久，沙里夫被轉移到另一所監獄，但這段禁忌「警囚之戀」並未就此結束。戴爾兩個月內3度探視對方，兩人親密擁抱、親吻的互動也被監視器拍下。此外，戴爾還花3000英鎊（約新台幣12萬元）給自己買了一枚訂婚戒指，同時也給對方寫情書，內容描繪獄後共同生活的美好憧憬。而戴爾疑似涉入協助走私毒品，部分情書信封被驗出摻入合成大麻成分。

更離譜的是，戴爾的獄中情人不只沙里夫一人。檢方查出，戴爾被發現還與另一名28歲囚犯莫尼（Connor Money）保持性關係，並跟多名囚犯互傳內容露骨的曖昧訊息。對於法庭提出的所有指控，戴爾全數否認並表示，因為經常被同事取笑刺青太多，才會在囚犯身上尋求情感慰藉。

