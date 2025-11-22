女獨旅大阪遭中年男「拉客」吃居酒屋 結帳嚇壞：怎貴10倍？
日本旅遊詐騙事件頻傳，近期有台灣旅客在大阪道頓堀遭遇惡意加價，原本只需581元台幣的晚餐，卻被多加一個零而暴增至6041元。雖然店家最後承認按錯並退費，但網友發現同一家店四個月前也發生相同事件。專家提醒，遊客應避免被拉客帶往小巷或大樓內的餐廳，並建議使用現金付款或選擇連鎖店、有人推薦的餐廳，以免成為詐騙目標。
一位女性旅客日前獨自前往日本大阪旅遊，在道頓堀被一名中年男性店員拉客。她看了菜單後覺得價格合理，便跟隨店員走進小巷，約3分鐘後進入一棟大樓的4樓。她點了海膽、生魚片飯和生啤酒，共計2900日圓，約581元台幣。結帳時，女性旅客確認電子螢幕顯示金額為2900日圓，但離開餐廳後，手機卻收到刷卡通知，金額竟高達6041元台幣。檢查收據才發現，原本2900日圓多了一個零，變成29000日圓。
幸好這位女性旅客立即返回詢問，店員表示按錯並為她辦理退費重刷。然而，網友們在討論此事時發現，這間餐廳四個月前曾發生完全相同的事件，而且在東京也有類似狀況發生，顯示這可能不是單純的操作失誤。有網友表示，被拉客的店家通常都不建議進入，應該選擇有人推薦的餐廳。
日本租車社長大阪大叔指出，日本已明文禁止餐廳或計程車進行拉客行為，日本警視廳甚至製作宣導影片並在街上廣播提醒民眾。然而，即使報警處理，頂多只能勸導，或將其視為消費糾紛，很難有效解決問題。
旅遊達人傑哥解釋，若店員站在自己店面外拉客較為正常，但如果拉客人員將顧客帶往大樓內的店家，這類情況較容易發生額外收費。他表示，日本店家通常會收取300至500日圓的座席費，但這類拉客店家可能收取1000日圓起跳。
為避免被騙，專家建議遊客在付款時應仔細查看刷卡機顯示的金額，或乾脆使用現金付款。最好的方法是完全避開拉客的店家，選擇連鎖店或經朋友推薦的餐廳。專家提醒，在國外遇上消費糾紛，雖然金錢損失可以解決，但若情況嚴重可能威脅到人身安全，得不償失。
