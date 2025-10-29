《女王偵訊室2025》霸氣開播！ 堀北真希演員尪讚天海祐希「穩住」全場
天海祐希主演的日劇《女王偵訊室2025》，該系列從12年前開播至今人氣不墜，今年推出第五季強勢回歸，首播收視表現斐然，前兩集平均收視率雙雙衝破9%，首集就邀來實力派男星山本耕史飾演新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題。
山本耕史在劇中飾演一位坐著輪椅、積極求表現的主播，甚至為掩蓋自身過失企圖讓妻子認罪，山本耕史幽默表示：「我為了來《女王偵訊室》報到，還特地晨起健身熱身，這部戲真的讓人全力以赴！」
山本耕史驚呼劇本像字典
山本耕史首度加入《女王偵訊室2025》，他表示演出前就知道該系列的嫌疑人或案件關係人都會有激烈震撼的場面，笑言：「劇本如我所預期，真的有如一本『字典』，雖然很辛苦，但實在非常有挑戰性。」他也格外肯定女主角天海祐希為劇組帶來的貢獻：「這次拍攝時，有一段台詞帶點趣味，我一聽差點笑場，但天海小姐立刻把氣氛穩住，讓我也瞬間收斂起來。」
本季延續《女王偵訊室2025》系列一貫的強大卡司與精緻劇本，女主角天海祐希再度領軍多位男性組成的「緊偵班」，被問到如何駕馭與多位實力派男演員共演時，她笑說：「其實我哪有什麼訣竅啦！是各位願意追隨這樣的我而已。有時他們也會帶著我前進，不過該溫柔時溫柔，該嚴厲時就要嚴厲、嚴厲、再嚴厲，這點很重要。」展現她作為主演的霸氣與幽默。
天海祐希片場「冷臉傳說」被爆料
在《女王偵訊室》系列多年合作也培養出演員間深厚情誼，田中哲司在記者會上爆料：「有次天海祐希在休息室穿著寬鬆運動褲放鬆，差點這樣走上攝影棚，真的超可愛！」小日向文世也打趣說：「天海小姐一來片場大家都會緊張，早上還會偷看她臉色呢！」連前輩緒方義博也笑稱：「真的有點可怕啊！」天海祐希則笑到直不起腰，連忙澄清：「早上我表情嚴肅是因為台詞多又複雜啦，得全神貫注，不小心就會臉色凶起來！」劇組氣氛如家人般溫暖融洽。
