女王再臨、CT273縱橫花東囉

【記者卓羽榛臺北報導】炎炎夏日、又到了鐵道旅遊年度盛事—2026年仲夏寶島號蒸汽火車活動！仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至臺東，3趟次分別在115年7月18日、8月1日、8月15日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點臺東站。3趟次行程統一於6月15日(星期一)上午10時開放民眾在本公司官網訂購。



乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站、穀倉造型的池上站，亦可造訪參觀東、西洋風格混搭建造的關山舊站房。臺灣環島鐵道沿途風光景致明媚，趁周末安排一趟鐵道之旅，感受不同的鐵道風采；搭乘仲夏寶島號不僅能享受花東無汙染的空氣及田野山嵐景緻相互輝映，亦可走訪古典建築之美及富有各站特色的小農市集，一起來趟充滿陽光的鐵道小旅行吧！



每張票單一售價新臺幣2,188元整，憑車票於搭乘當天可獲贈精美紀念品一份，沿途不僅可欣賞縱谷美景，列車上和停靠站還有各種小活動，幸運旅客另有小驚喜。每趟次座位有限、不容錯過！相關行程內容及購票須知請詳見本公司官網。