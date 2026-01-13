《女王大人》全新改版！曾國城曝光新方向 緯來綜合台也回應

【緯來新聞網】由金鐘主持天王曾國城與巴鈺攜手主持的緯來綜合台熱門綜藝《女王大人》，自 2023 年由《一袋女王》轉型更名後，憑藉兩人絕佳默契深受觀眾喜愛，更曾入圍第 59 屆金鐘獎。如今，《女王大人》目前正規劃全新的改版計畫，曾國城於今（13日）親自回應強調，節目並非收攤，而是正處於「轉型期」。

由曾國城與巴鈺攜手主持的《女王大人》目前正規劃全新的改版計畫。（圖／緯來綜合台提供）

曾國城今親自回應澄清，節目並非收攤，而是正處於「轉型期」，他坦言，過去節目長期分享人際關係與心情故事，目前希望能以全新的概念進行改版，但具體的呈現型態仍在討論中，預計在今年農曆過年後會有更明確的方向。



緯來綜合台也發表聲明表示，為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。

