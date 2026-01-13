《女王大人》收視慘淡傳收攤 曾國城挺身說分明

曾國城與巴鈺在緯來綜合台的《女王大人》，傳出因收視不佳而於去年11月收攤。

游鴻明宣告4月11日在北流舉辦《敵不過想念》演唱會，好友曾國城驚喜力挺，提及曾國城與巴鈺在緯來綜合台的《女王大人》因收視不佳而於去年11月收攤一事，曾國城強調，節目並非「收攤」，而是在思考改版轉型。

對節目喊停，曾國城澄清：「沒有收攤，是想用一個不同的概念去改版。」因節目型態調整並不容易，且《女王大人》長期以分享心情故事為主軸，他說：「突然要換一個型態，要怎麼樣走進觀眾的家裡，其實不好想。」節目未來方向仍在規劃中，預計農曆年後就會有更明確的答案。

廣告 廣告

曾國城澄清《女王大人》正在思考改版轉型，並非停錄。

《女王大人》的前身為《一袋女王》，曾國城與巴鈺曾憑該節目，入圍第54、55屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，節目歷經電視台轉換並更名播出，如今卻傳出停錄消息，對此，緯來綜合台回應表示，為持續帶給觀眾更多元且精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾再次見面，並非全面停播。

更多鏡週刊報導

等了18年游鴻明再開唱 澄清多年前的「不實報導」

陪著小班度過酗酒與離婚難關 麥特戴蒙是真哥兒們

Lisa為泰國觀光拍攝形象廣告 帶你感受泰國各地祕境