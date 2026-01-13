《女王大人》驚傳收攤！曾國城發聲回應 澄清只是節目改版

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

曾國城、巴鈺先前一同主持的節目《一袋女王》收攤後，又再度合作開設新節目《女王大人》，沒想到如今又有傳聞指出，因為收視率不佳，節目已經結束錄影。對此，曾國城今（13）日擔任游鴻明演唱會宣傳記者會主持人時也不免被問及此事。

《女王大人》驚傳收攤。（圖／翻攝自《女王大人》臉書）

曾國城表示，節目並沒有收攤，只是想用新的概念做改版，「因為一直以來這個節目要分享心情故事，這麼多人際關係，突然要換一個型態要做，不知道怎麼樣比較適合。」再次強調只是轉型，加上剛好也在忙，更坦言大約在今年過年後會有答案。

根據《ETtoday星光雲》報導，電視台也針對節目收攤消息做出回應表示，目前剛好一季結束，目前全新改版中，之後會為觀眾帶來更多精彩的內容，「《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。」





