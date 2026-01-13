《女王大人》驚傳收攤 曾國城親自回應了

曾國城回應《一袋女王》收攤消息。（圖／侯世駿攝）

曾國城與巴鈺在《一袋女王》之後，二度搭擋合作《女王大人》，還入圍了金鐘獎益智及實境節目主持人獎，不過今（13日）卻傳出節目在去年11月結束錄影的消息。今（13日）曾國城擔任游鴻明演唱會記者會的主持人，針對此事他也做出回應。

曾國城強調《女王大人》沒有收攤，而是想以不同的新概念改版，不過他也坦言新的型態不好想，「一直以來這個節目分享這麼多心情故事，要換個型態不知道什麼方式比較適合。」更透露有可能直接走入大家家裡，探討家中的關係，並說大概在年後會有確切答案。

《女王大人》的電視台緯來綜合台則表示：「為持續帶給觀眾更多元精彩的節目內容，《女王大人》正規劃全新改版方向，未來將以不同面貌與觀眾見面，敬請期待。」

曾國城與巴鈺二度搭檔主持。（圖／緯來提供）

