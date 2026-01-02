女王歸來！46歲蕭亞軒帶傷跨年開唱 熱舞「愛的主打歌」引爆全網回憶殺

2025湖南衛視跨年晚會中，蕭亞軒久違站上舞台唱跳，引發轟動。她帶來《表白》、《遺失的心跳》、《愛的主打歌》三首經典歌曲，喚起不少觀眾的回憶。

演出過程中，她的身體狀況也成為焦點。她在舞台上唱跳時袖子滑落，可以清楚看到她手上貼留置針的痕跡，工作人員事後透露，她先前腿部受傷尚未完全恢復，身體狀態一直沒有回到最佳。蕭亞軒在2022年因髖關節骨折，原定的世界巡迴演唱會因此喊停，前後共接受5次手術。2025年4月，她曾公開復健照片，當時經紀人也提到，她因急著履行對歌迷的承諾，反而讓傷勢反覆。

廣告 廣告

即使尚未完全康復，她仍選擇站上跨年舞台。當晚以亮片造型搭配舞台特效壓軸登場，在《愛的主打歌》開場時，仍完成原本設計的舞步，只是因傷勢關係，明顯減少腿部動作，改以上半身肢體與舞台氣場撐完整段演出。編舞師也透露，排練期間她曾多次站不穩，但仍堅持把整首歌練完。

蕭亞軒登場的時間為23時15分，原本被視為較冷的時段，但因為她的登場，讓湖南衛視即時收視率拉高，相關數據顯示一度衝上同時段第一。《愛的主打歌》前奏響起時，現場不少觀眾跟著合唱，網路上也出現大量討論，許多80、90年代的歌迷都相當感動，大呼熟悉的旋律讓人瞬間回到青春。

演出接近尾聲時，蕭亞軒向台下喊話「我們演唱會見」，引發歌迷關注她是否即將全面回歸。有相關人士指出，這次跨年演出被視為重要的舞台測試，她的狀態已能應付表演需求。她也曾提到，第13張專輯已籌備兩年，期間多次重錄，希望在聲音上有所突破，帶給歌迷新的驚喜。

不過，這場演出也留下些許討論空間。原本規劃的四首串燒，最後《突然想起你》未完整呈現，讓部分粉絲感到可惜，湖南衛視方面並未對此回應。網路上也出現她未來動向的各種猜測，但目前最被關心的，仍是她的身體狀況，不少歌迷留言希望她先把健康顧好，再慢慢回到舞台。

延伸閱讀

蕭亞軒終於回歸！45歲「鉛筆美腿」驚豔全網，歷經5次手術仍有完美體態

拄拐杖也不退！蕭亞軒熬過5次手術拚復出，將擔任音樂節目導師重返螢光幕