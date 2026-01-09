女王降臨！「i人」JENNIE包緊緊超害羞 IVE也抵台
韓國音樂頒獎典禮倒數一天，韓國女團IVE和BLACKPINK成員JENNIE同時抵台，這也是JENNIE首度以個人身分到台北表演。害羞的她一見到鏡頭，就用外套將自己包起來。
JENNIE女王害羞降臨台灣，BLACKPINK JENNIE9號下午抵台，超級大I人體質發作，一上高爾夫球車，就拿外套把全身包緊緊。搭同一班機的人氣女團IVE，六寶們也來到台灣，距離登上台北大巨蛋開唱，只剩下倒數1天。韓國男神宋仲基，稍早也穿著灰帽T、戴口罩現身桃園機場，不忘與鏡頭打招呼。
南韓音樂界大事，第40屆的頒獎典禮集結超多大咖，韓團ALLDAY PROJECT也傳出有望現身台北快閃店，粉絲擠爆中山站百貨，舉著手機瘋狂往前擠。
快閃店工作人員：「公司已經確定他們今天不會過來喔，不好意思讓大家久了。」
雖然撲空沒見到偶像，但狂買周邊也心滿意足。
韓團ALLDAY PROJECT粉絲：「我們來的時候還沒有管制，所以是直接進去，但是現在開始人流管制，所以也不確定多久才能進去裡面。」
台北市也祭出了五大城市應援。
韓國男團CORTIS：「大家好，我們是CORTIS，歡迎來台北，COER～～～我愛你們。」
北捷國父紀念館站和中山站，以及台北車站B3兩處，共有四大版位的韓星歡迎影片，讓粉絲盡情地拍。另外國父紀念館站，1/8-10也會限時播放CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids跟ENHYPEN的獻聲錄音，還有18組演出藝人、5位頒獎嘉賓和2位主持人的卡司打卡柱。大巨蛋周邊更有應援旗幟及金色燈飾，讓歌迷能帶手燈來拍照。南韓頒獎盛事40周年，首度移師台灣，歌迷已經準備好嗨翻大巨蛋。
（直擊）JENNIE外套蓋頭好I人！IVE抵台備戰金唱片2成員揮手
韓國天團BLACKPINK的JENNIE、IVE今天（9日）下午搭乘OZ713班機抵達桃園機場，不過兩組藝人皆相當低調，坐上車並未對媒體鏡頭多加回應。JENNIE在來台之前現身仁川機場，看起來心情很不錯，不但完全沒有任何偽裝，被稱讚「今天怎麼這麼漂亮，看起來只有22歲」時，還害羞回應：「我30歲。」
《娛樂世界》宋仲基JENNIE為金唱片登寶島
【時報-台北電】韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」首度移師來台，今晚將在台北大巨蛋登場，共有18組演出團體、3位頒獎嘉賓與2位主持人陸續抵台。 BLACKPINK成員JENNIE繼去年10月團體的高雄演唱會後，相隔3個月再度來台，典禮前一天9日下午搭機抵達桃園機場，透過環宇商務中心入境，全程戴墨鏡低調現身，更以大衣遮頭，隨即搭車離開。 與JENNIE同班機的還有女團IVE，6位成員同樣包緊緊入境，分乘兩車離開，其中Liz與Leeseo不忘親切向鏡頭揮手。擔任頒獎嘉賓的宋仲基則搭乘另一個班機抵台，身穿灰色帽T、戴口罩低調現身，這也是他暌違9年再登寶島，期間歷經與宋慧喬結婚、離婚，並與英國女演員凱蒂露易斯桑德斯再婚，如今已是二寶爸，40歲仍保持凍齡外貌；昨天早上還有Stray Kids和Ateez二個人氣男團分批抵達。 隨著活動進入倒數，大巨蛋周邊已全面換上主視覺裝飾，不僅場外圓柱貼滿參演藝人的大型海報，周邊路燈旗幟也掛上演出陣容，吸引大批粉絲提前到場拍照打卡，甚至還得排隊輪流，不少粉絲也因無法接機，索性提前站在門外聽彩排的「漏音」，現場已聚集大批人潮，也為即將登場的金唱片頒獎典禮
金唱片／Jennie連續抱回3座獎！上台緊張喊：成員不在我不太會說話
BLACKPINK成員Jennie在本屆金唱片頒獎典禮迎來高光時刻，一晚三度走上舞台領獎，從個人成績到團體榮耀再到全球影響力獎項全數入袋，成為全場焦點之一。
金唱片》IVE張員瑛又來了！咬手指、拋媚眼美到令人窒息
韓國年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」今（10日）移師台北大巨蛋舉辦。稍早正進行星光大道紅毯。包含CORTIS、ALLDAY PROJECT、IVE、izna以及BLACKPINK成員JENNIE等18組藝人卡司輪番登場。其中最受矚目的女神張員瑛更是美到讓人窒息，拋媚眼的動作令人瘋狂。
騎上30公尺巨型蟒蛇出征金唱片？蔡依林給答案了
韓國「第40屆金唱片頒獎典禮」今（9）在台北大巨蛋盛大登場，「Jolin」蔡依林與許光漢以地主代表身分擔任頒獎嘉賓。外界關注Jolin是否會驚喜獻唱，不過她早在大巨蛋演唱會後的訪問就透露，這次出席頒獎不會表演，就連演唱會中30公尺「巨型蟒蛇」也不會現身，相關舞台設計是「PLEASURE」世界巡演的
