女王降臨！「i人」JENNIE包緊緊超害羞 IVE也抵台

韓國音樂頒獎典禮倒數一天，韓國女團IVE和BLACKPINK成員JENNIE同時抵台，這也是JENNIE首度以個人身分到台北表演。害羞的她一見到鏡頭，就用外套將自己包起來。

JENNIE女王害羞降臨台灣，BLACKPINK JENNIE9號下午抵台，超級大I人體質發作，一上高爾夫球車，就拿外套把全身包緊緊。搭同一班機的人氣女團IVE，六寶們也來到台灣，距離登上台北大巨蛋開唱，只剩下倒數1天。韓國男神宋仲基，稍早也穿著灰帽T、戴口罩現身桃園機場，不忘與鏡頭打招呼。

南韓音樂界大事，第40屆的頒獎典禮集結超多大咖，韓團ALLDAY PROJECT也傳出有望現身台北快閃店，粉絲擠爆中山站百貨，舉著手機瘋狂往前擠。

快閃店工作人員：「公司已經確定他們今天不會過來喔，不好意思讓大家久了。」

雖然撲空沒見到偶像，但狂買周邊也心滿意足。

韓團ALLDAY PROJECT粉絲：「我們來的時候還沒有管制，所以是直接進去，但是現在開始人流管制，所以也不確定多久才能進去裡面。」

台北市也祭出了五大城市應援。

韓國男團CORTIS：「大家好，我們是CORTIS，歡迎來台北，COER～～～我愛你們。」

北捷國父紀念館站和中山站，以及台北車站B3兩處，共有四大版位的韓星歡迎影片，讓粉絲盡情地拍。另外國父紀念館站，1/8-10也會限時播放CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids跟ENHYPEN的獻聲錄音，還有18組演出藝人、5位頒獎嘉賓和2位主持人的卡司打卡柱。大巨蛋周邊更有應援旗幟及金色燈飾，讓歌迷能帶手燈來拍照。南韓頒獎盛事40周年，首度移師台灣，歌迷已經準備好嗨翻大巨蛋。



