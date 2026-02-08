女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動
一個背影，全網就沸騰。國際天團BLACKPINK成員Lisa再度掀起話題風暴。資生堂近日無預警釋出全新品牌代言人預告，即便畫面刻意保留神秘感，聲音和背影仍被粉絲一秒鎖定主角正是Lisa本人，瞬間引爆社群討論。
資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。
事實上，Lisa 近年在時尚與商業版圖持續擴張，先後拿下LV、BVLGARI、NIKE等國際級代言，橫跨精品、珠寶與運動領域，如今再傳出接下資生堂代言，被外界視為她正式進軍全球頂級保養市場的重要一步，也讓品牌世代形象更顯年輕化與國際化。
（圖/ig)
值得一提的是，這回Lisa首支資生堂形象廣告，即鎖定品牌最具代表性的明星商品——被暱稱為「小紅瓶」的 Ultimune Power Infusing Concentrate。該系列長年穩坐資生堂銷售主力，以高辨識紅色瓶身與長年累積的全球銷量著稱，甚至曾被形容其年銷量規模相當驚人。此次由Lisa擔綱演繹，也被解讀為品牌對這款經典之作的再一次升級布局。
（圖/ig)
目前資生堂尚未正式公布完整廣告與代言細節，但僅憑預告畫面就已成功製造話題熱度。從精品女王到保養代言新臉孔，Lisa的下一步動向無疑再次牽動全球粉絲目光，完整形象廣告尚未上線，期待值卻已拉到最高。
原始連結
看更多 CTWANT 文章
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
2026開架美妝黑馬曝光！未來美早C晚A升級版、高絲神級定粧噴霧、Hair Recipe養髮新品聲量飆升
要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感
其他人也在看
隋棠曬「超狂翹臀」遭質疑打填充物？10個月苦練成果曝光 網一面倒力挺
面對外界好奇，隋棠其實早就把努力攤在陽光下。她透露近期雖然工作忙到作息混亂，但仍維持訓練節奏，體重從增肌期的51公斤一路到60公斤，再回到58公斤，整個過程都圍繞著「科學化鍛鍊」。她更公開臀腿訓練菜單，包括臀推、負重登階、繩索後踢，以及前後傾坐姿髖外展等動作，...
30+女生年終獎金怎麼花才不後悔？從頂奢香水到高效抗老保養，這份「質感投資清單」現在入手正好！
把氣場穿在身上：高端香水是最安靜卻最有力的存在來自阿曼王室御用的AMOUAGE，自創立以來始終堅持以頂級珍稀香材打造奢華香氣，並將哲學與人文思辨融入製香，使每件作品都像藝術創作的延伸~其中《The Essences時光留韻系列》以「時間」為靈感主軸，透過香氣讓時間變得可被感...
影／Lulu零度拍婚紗冷到發抖 陳漢典不留情喊「脫衣服了啦」XD
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典去年（2025）9月驚喜宣布結婚消息，夫妻倆前往日本拍攝婚紗照，近日Lulu也在個人頻道分享當時的幕後花絮。Lulu...
哈利王子、梅根曬加州4億豪宅日常 身後「驚見黛妃」！2兒女心意曝光
英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室6年，與一雙兒女住在美國加州蒙特斯托價值1,400萬美元（約新台幣4.4億元）的豪宅。近日梅根推出自家品牌的巧克力，找來丈夫拍攝宣傳短片，意外曝光哈利書房內的佈置，有多件極具情感意義的私人物品，引發討論。
穿梭台中想像熱傳 沉浸式空拍轉場勾勒城市美景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】台中市政府觀光旅遊局日前推出全新觀光宣傳影片《穿梭・台中想像 Shutte
不只有卡哇伊、歐伊細！15個零基礎也記得住的日語形容詞
許多人到日本觀光時除了期待美食、美景以及文化體驗，也會期盼能與當地人來點互動與交流，也許只是形容食物的美味、誇獎餐廳老闆的手藝、稱讚表演項目的精彩、描述商品的價值等等，都需要用到不同的形容詞來闡述，若是還在只會「卡哇伊」就不夠用啦！這次LIVE JAPAN整理了15個日本常見的實用形容詞，並附上羅馬拼音以及中文擬音拼音，推薦毫無日文基礎的人可以來增加一下自己的腦內日語詞典哦！
《世紀血案》被要求反著演！全依導演指示飾演林義雄 他認：其實很迷惘
改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》在尚未上映前便陷入巨大爭議，外界質疑劇組未取得林義雄及其家屬同意就開拍，輿論壓力一路延燒。隨著主演接連道歉，當時在首映與殺青記者會上的談話內容，也再度被外界重新檢視，其中飾演林義雄的夏騰宏一番說法，更被解讀出耐人尋味的訊息。
賈永婕再發聲談林宅血案：當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！
電影《世紀血案》近日殺青，電影以林宅血案為主軸改編，卻傳出劇組未在拍攝前取得受害當事人林義雄授權，引起軒然大波，演員們陸續發出聲明道歉。101董事長賈永婕直言自己直到近期才知道案件細節，沉痛喊「我想知道真相！」她也說，當權者應該給大眾一個交代，引發討論，賈永婕今（8）天一早表示，她指的當權者「其實就是當權者」。
一個人去鼎泰豐怎麼吃？內行曝1招吃到「滿漢全席」
一名女子一個人到鼎泰豐用餐，她點了一整桌菜，包括紅燒牛肉麵、排骨炒飯、紅油抄手、小籠包、酸辣湯、涼拌辣味小黃瓜等，她將照片PO上網後，引起2.7萬人關注，網友讚她點的都是必吃的重點菜色，紛紛直呼「我一個人去吃，也是點這些組合」，另有網友好奇單人該如何點餐；對此，有內行人提醒，菜色可選半份，或請店員協助調整份量。
行李綁帶鬆脫害行李輸送帶異常 桃機公司提醒行李託運這4件事毋通做
桃園機場第一航廈行李分揀系統於今（9）日清晨5時54分，因旅客行李綁帶鬆脫卡住導致滾筒異常，導致分揀線一度停擺，維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已造成現場上千名旅客排隊等候，影響行程順暢。機場公司指出，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。機場公司提醒，個別旅
李千娜《世紀血案》失言！21歲愛女慘被炎上：妳媽說滅門沒那麼可怕
電影《世紀血案》改編自1980年震撼全台、至今未破的政治懸案「林宅血案」，日前舉辦殺青記者會，但劇組被爆未取得當事人林義雄及家屬授權，且主演李千娜脫口「沒那麼嚴重」，引爆網友怒火。李千娜社群連日來遭網友出征，就連她的21歲正妹女兒顧穎也被波及。蔡維歆
楊千嬅52歲生日同框60歲劉嘉玲！被她凍齡顏值完勝 網虧沒比較沒傷害
香港歌壇天后楊千嬅近日迎來 52 歲生日，人緣極佳的她連日來與多位圈中好友相聚慶生，其中也包括相識多年的女星劉嘉玲。兩人在生日餐會上合影留念，畫面曝光後隨即引發熱烈討論，焦點意外落在年屆 60 的劉嘉玲身上，不少網友驚呼她狀態凍齡，完全看不出真實年齡。
《電零組》嘉澤Q1淡季不淡
【時報-台北電】嘉澤（3533）1月營收繳單月次高紀錄，僅次於去年12月的歷史新高，由於通用伺服器動能轉強，法人預期嘉澤在農曆年前無論是伺服器、DT出貨可望持續成長，在Birch滲透率拉升之下，帶動今年第一季營運有望淡季不淡。 根據嘉澤公告的1月營收達35.2億元，月減0.6％、年增31.05％，儘管終止年、月雙增營收成長走勢，但仍締造單月營收次高紀錄；從技術線型來看，嘉澤自本波段低點1,140元反彈以來，波段漲幅已逼近4成，後續仍有賴量、價配合，才有挑戰前波高點1,735元契機。(新聞來源 : 工商時報一李淑惠)
依依首曬4D超音波照！寶寶托下巴模樣「像媽還是像納豆」 網投票結果曝光
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導藝人依依與男星納豆（林郁智）於2024年底登記結婚，並在2025年5月舉行婚禮，同年12月宣布懷孕喜訊，預計將於今年6月迎...
子瑜媽把夜市搬進飯店！走廊驚見整排台灣小吃
娛樂中心／杜子心報導南韓人氣女團TWICE迎來出道滿10週年，去年首度站上高雄世運主場館開唱就引爆話題，今年更確定將唱進台北大巨蛋，讓台灣粉絲期待值再拉高。近日TWICE官方YouTube頻道釋出長達 34 分鐘的台灣演唱會幕後花絮，不只記錄演唱會後台點滴，其中一段「飯店夜市畫面」意外成為最大亮點。畫面中，台籍成員周子瑜的媽媽親自安排宵夜，直接把整排台灣夜市小吃送進團員下榻的飯店，讓成員們一踏出房門就被震撼到。
全家東京住半個月！歐陽妮妮哭曝「兒國外發病」慘況：人生第一次
女星歐陽妮妮嫁給張書豪後育有一子，家庭生活美滿，近來，歐陽妮妮帶著兒子到日本找親戚，而她除了分享半個月的點滴外，還提到兒子在東京時得到腸胃炎的慘況。蔡佩伶報導
歐陽妮妮住東京半月爆意外！愛兒染病「全家中鏢」 歐陽龍也倒下：人生第一次
星二代女星歐陽妮妮與張書豪婚後育有一子「睦睦」，生活重心多放在家庭與育兒。近日她透露帶著兒子前往日本東京探親，找姑姑長住半個月，原本打算享受天倫之樂、時尚街拍，沒想到兒子卻罹患急性腸胃炎，不僅讓她人生首度支付計程車清理費，回國前夕甚至「全家集體中鏢」，讓她一度心情崩潰。
瑞士旅遊局推宣傳片 要台旅客「馬上來瑞士」
瑞士旅遊局推宣傳片 要台旅客「馬上來瑞士」
童後座「做1事」求償無門！司機崩潰怒揭慘況 眾人氣炸：這1群人害的
近年來，因部分家長在公共場合疏於管教孩子而引發的糾紛事件層出不窮，也讓不少人逐漸出現「厭童」情緒。一名Uber司機近日在網路上抱怨，自己載到一家三口，結果車內被小朋友弄得相當髒亂，座椅上滿是零食殘渣，讓他當場氣炸，貼文曝光後，引發網友熱議。
搭機NG穿搭安檢狂被攔 地勤列10提醒：最慘出不了國
今年農曆春節連假共有9天，不少民眾安排出國玩，一名地勤整理搭機10大注意事項，包括提前到機場、善用線上報到、事先查好攜帶物品的規定、注意護照效期等，若護照過期就無法登機；地勤也建議，搭機穿著以輕便為主，若穿厚重外套、複雜鞋款或配戴金屬飾品，常會在安檢時被要求反覆檢查。