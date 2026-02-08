女王Lisa真的加入資生堂了？全新代言人預告曝光，小紅瓶首支廣告掀全球暴動

（圖/ig)

一個背影，全網就沸騰。國際天團BLACKPINK成員Lisa再度掀起話題風暴。資生堂近日無預警釋出全新品牌代言人預告，即便畫面刻意保留神秘感，聲音和背影仍被粉絲一秒鎖定主角正是Lisa本人，瞬間引爆社群討論。

資生堂近日於官方社群釋出全新品牌形象預告，畫面中僅見俐落背影、輪廓線條與極具辨識度的氣場，卻讓人幾乎不用猜就能確認主角身分。預告一曝光，相關截圖與側拍花絮立刻在社群平台瘋傳，「女王Lisa要加入資生堂了？」成為粉絲間的熱門關鍵字。

事實上，Lisa 近年在時尚與商業版圖持續擴張，先後拿下LV、BVLGARI、NIKE等國際級代言，橫跨精品、珠寶與運動領域，如今再傳出接下資生堂代言，被外界視為她正式進軍全球頂級保養市場的重要一步，也讓品牌世代形象更顯年輕化與國際化。

值得一提的是，這回Lisa首支資生堂形象廣告，即鎖定品牌最具代表性的明星商品——被暱稱為「小紅瓶」的 Ultimune Power Infusing Concentrate。該系列長年穩坐資生堂銷售主力，以高辨識紅色瓶身與長年累積的全球銷量著稱，甚至曾被形容其年銷量規模相當驚人。此次由Lisa擔綱演繹，也被解讀為品牌對這款經典之作的再一次升級布局。

目前資生堂尚未正式公布完整廣告與代言細節，但僅憑預告畫面就已成功製造話題熱度。從精品女王到保養代言新臉孔，Lisa的下一步動向無疑再次牽動全球粉絲目光，完整形象廣告尚未上線，期待值卻已拉到最高。

