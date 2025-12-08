女生不穿內褲更健康？婦產科醫師給答案：「1時機」不穿有助保養

「醫師，我最近常常覺得私密處癢癢的，是不是內褲的問題？」這是女性經常求診的問題。很多女性都有這樣的困擾，但解決方法可能比你想像的簡單，其實就是讓私密處多一點「呼吸」的機會。《優活健康網》特摘此篇分享私密處保養的方法，從醫學角度來看，適度讓私密處透氣有助於保養。







私密處也需自由呼吸



婦產專科醫師張至婷表示，人體的私密部位是一個非常精密的自我調節系統，有自己的免疫機制和保護屏障，其實不需要24小時都被包得密不透風。

張至婷解釋，很多人以為穿內褲是基本衛生觀念，但從醫學角度來看，過度保護反而可能造成問題；特別是當內褲材質不透氣，或是含有香料、化學清潔劑殘留時，更容易引發過敏或刺激反應。

所以從單純醫學角度來說，真的沒有非穿內褲不可的理由。張至婷在臨床上也發現，許多反覆感染的患者在調整內著習慣後，症狀都獲得明顯改善。在《婦產科學》期刊研究顯示，穿非純棉內褲的女性陰道炎發生率明顯較高，而高達75%的女性一生中都曾為陰道炎所苦；對男性而言，哈佛大學研究發現穿緊身內褲的男性精子數量比穿寬鬆四角褲的少了25%，顯示適當溫度調節對生殖健康也有影響。





掌握不穿內褲時機



那什麼時候可以不穿內褲呢？張至婷建議，先從睡覺時間開始是最理想的時機，因夜間活動量小，不用擔心摩擦問題，正好讓私密處獲得完整休息與呼吸。

特別是對更年期女性或皮膚敏感的人來說，嘗試看看這個簡單的改變或許會有意想不到的舒適收穫；而對於有股癬等黴菌感染的患者，保持患部乾燥通風是治療的重要環節，適度讓私密處透氣確實有助症狀改善。

當然，張至婷還是提醒像是外出時還是要穿著內褲，特別是試穿新衣物時絕對不能省略，避免細菌交叉感染等重要原則，接觸私密處的衣物返家後應立即清洗，這是基本衛生原則。張至婷認為重點不在於完全不穿內褲，而是學會給身體適當的休息時間，相信身體的自然機制，給它一些自由調節的空間，對私密處也能獲得有益的保健。









