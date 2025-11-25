女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則

生活中心／杜子心報導



台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。





原PO男友因家管嚴而不能夜宿外面。（圖／翻攝自 Dcard ）

原PO表示，她當晚11點多才抵達北部，與男友一起辦理入住後外出吃宵夜到凌晨1點，男友因為家管嚴不能夜宿外面，只短暫陪伴後便先行返家，當她獨自走回旅館時，櫃檯立刻追問「怎麼只剩妳一個？」得知男友不會回來後，直接表示「女生不能一個人住汽車旅館」，原PO原以為最糟就是隔天早上退房，但她卻在凌晨2點半收到旅館最後通牒「男生不回來的話，3點前就要退房」。她強調男友隔天一早要上班，根本不可能趕回來，她只能在深夜倉皇收拾退房，幸好附近還有飯店有空房，才沒在凌晨遊蕩街頭。旅館最後只收休息費，其餘費用退回，但依舊讓她崩潰與錯愕。

原PO在半夜3點時被旅館櫃檯趕出去。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，網友幾乎一面倒批評旅館做法離譜，「半夜把客人趕出去才真的危險吧」、「這規定如果存在，就該在 check in 前講清楚」。另外，也有許多內行人透露部分汽旅之所以禁單獨女性入住，是因過去曾發生女性在房內輕生的事件，為避免成為「凶房」才訂出潛規則，「聽起來像是有女生獨自輕生在汽旅過，所以才有這規則」、「因為很多女生在裡面輕生吧，他們會怕吧，但也不能構成他們趕你出去的理由」。





