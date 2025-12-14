女生對安心亞評價曝光！網狂讚「不只漂亮」 2優點加持超圈粉

實習記者藍子瑄／綜合報導

女星安心亞出道多年，從早期的性感形象到近年在戲劇作品中的亮眼表現，始終是娛樂圈備受關注的話題人物。 近日就有一名網友在 Dcard 發文拋出討論，直言自己和許多女生朋友聊到「安心亞到底漂不漂亮？」時，意見竟然相當分歧，於是乾脆發文詢問女生的真實想法。

原PO也直接附上安心亞近期的作品照。畫面中，安心亞一頭長髮放下來時氣質端莊，綁起辮子又瞬間變得俏皮可愛，戲裡更被形容為「最美後援」。而她在宣傳電影時，眨眼放電的模樣，更是被網友大讚「好電」。

不只如此，安心亞還能一秒「畫風突變」，在戲中不顧形象、走邋遢路線，反而讓人會心一笑；時而露出小蠻腰展現火辣魅力，時而演出時代劇，也被網友大讚「意外很有時代感」。多變形象讓原PO也忍不住邀請女生朋友一起加入討論。

貼文曝光後，留言區迅速掀起熱烈回應。許多網友直言：「沒有特別關注她，也沒追劇，但就是覺得她很漂亮」、「她演的每一齣戲我都覺得很漂亮，漂亮不只一種」。也有網友回憶起她的早期作品，感動表示：「那是我第一次看她演戲，哭到唏哩嘩啦，演得真的太好了。」

還有不少粉絲大讚安心亞一路以來的轉型歷程，「從一開始的性感路線，到願意走半諧星，再到現在能穩穩撐起正劇女主角，真的很佩服」、「我覺得她算蠻努力轉型的，那份努力讓她更漂亮」、「跳舞好看、又自律又有自信，每年跨年都很敬業，非常喜歡她」。

