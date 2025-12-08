女生必學的「自我開運術」！8個讓妳越過越順的生活微習慣

編輯/葉佳欣撰文

如果妳最近覺得過得很不順，或者常常去拜拜，發現很多小事都在跟妳作對。其實，想要轉運並不難，也很實際，生活裡有一些簡單的小習慣，只要妳願意開始改變，那些會跟妳做對的小事都會煙消雲散。妳會發現自己越活越順、越活越自在，連眉毛都看起來比較有精神。

以下帶妳認識，那些真正能「旺自己」的小改變。

小訣竅1.讓空間變得有秩序

生活空間紊亂的人，通常自己也會忙得像充電線一樣打結。當妳每天醒來，第一眼看到的是滿床衣服、亂七八糟的桌面、到處找不到東西的房間，妳的能量還沒啟動就先被扣了30%。妳不需要把家裡變成居家雜誌等級的完美空間，但妳可以讓環境有一點秩序，比如床鋪整理好、桌面空一點、包包固定收納。妳會驚訝於這種小儀式感，竟然讓妳一整天都變順了。

妳可以讓環境有一點秩序，比如床鋪整理好、桌面空一點、斷捨離舊物品。妳會驚訝於這種小儀式感，竟然讓妳一整天都變順了。圖/123RF圖庫

小訣竅2.每天都要有Me Time

妳不是機器，妳需要休息，也需要自己的小角落。妳可以是泡杯熱茶、走十分鐘的路、躺著聽音樂、看一本書的幾頁，或只是坐在床邊什麼都不做。當妳願意留一點時間給自己，休息變多了，妳會發現妳被世界推著走的感覺變少，而妳掌握生活的感覺增加很多。

妳需要休息，也需要自己的小角落。妳可以喝杯飲料、走十分鐘的路、躺著聽音樂、看一本書的幾頁，或只是坐在床邊什麼都不做。圖/123RF圖庫

小訣竅3.保持界線

妳一定遇過這種日常損耗：明明妳今天很累，卻還要聽別人倒情緒垃圾；明明妳不想接案，卻被朋友半哀求；明明妳不想出去，但擔心拒絕會尷尬。

但真正讓生活順心的人，懂得維持界線。妳不是冷漠，而是知道妳的精力有上限，不可能一直輸出卻不補充。妳越懂界線，越不會被情緒綁架，也越能把能量留給真正重要的人事物。

小訣竅4.定期斷捨離

要旺自己的前提，是不要拖著一些占空間、占心力、占能量的老舊物品和人物。這些東西包含妳不會再穿的衣服、妳看了不快樂的朋友清單，甚至是妳心裡那些放太久已經過期的情緒。丟掉，妳才有空間接住新的美好。妳越輕鬆就越順心。

小訣竅5.每天做一件會讓自己有成就感的小事

妳的自信不是別人給的，而是妳每天堆積出來的。它可以是沒吃宵夜，或者把一封拖三天的信件回完，也可以是早起十分鐘去運動，這些小成就感會讓妳覺得「嘿，我真的有在生活。」妳越能完成小事，妳越覺得自己掌控得了生活，而不是被生活牽著走。

自信是妳每天堆積出來的。它可以是冥想沉澱，也可以是早起十分鐘去運動，累積小成就會讓妳感到快樂。圖/123RF圖庫

小訣竅6.學會善待自己

妳不是永遠都要完美，妳不必永遠堅強，妳可以軟一點、可以不想努力、也可以偶爾耍廢。很多女生不順心，是因為妳對自己要求太高了。

妳遇到困難時，可以問自己：「如果這是我最好朋友的情況，我會怎麼安慰她？」那妳就就用那種溫柔的方式對待自己。當妳願意善待自己，妳的人生也會變順。

小訣竅7.讓生活保有期待感

妳有沒有發現，有期待的日子，心情變得更明亮？

一杯喜歡的飲料、一齣想看的電影、一場週末小旅遊、一份想吃的甜點，都是生活的加分項目。妳不需要每天都有大事件，只要有一些讓妳期待的小目標，妳的生活會變得更有動力，也更有方向。

小訣竅8.偶爾讓自己很有女人味

女人味不是為了取悅誰，而是妳「喜歡這樣的自己」。妳可以穿一件自己覺得很美的衣服、擦一點香水、幫自己做個髮型、塗漂亮的指甲油。那不是裝飾，是對自己的讚美。妳越享受自己的樣子，就越有能量，也越能吸引好的事物靠近。

旺自己不是大改變 從小習慣累積

妳的生活不會一天變完美，但會隨著妳的選擇慢慢變順。

妳越懂得照顧自己、整理自己、善待自己、相信自己，妳越會發現那些卡住的地方開始鬆開，那些難過的地方開始變輕，那些原本讓妳覺得人生很累的事情，也開始變得可控。

妳不是變幸運，而是變得強大。妳不是變順利，而是妳開始擁有讓生活順利的能力。那些想要的美好，也會在妳旺自己的路上慢慢靠近。

