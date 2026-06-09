女生最愛機車再進化！CLBCU電驅版上市

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記者鍾釗榛／台北報導

台灣機車市場競爭激烈，但SYM CLBCU憑藉亮眼外型與輕巧好騎的特色，成功擄獲不少女性車主的心，更成為2025年風格機車銷售冠軍。如今2026年式CLBCU再度升級，導入全新ZRSG 3.0競能電驅系統，不只讓騎乘更順暢，油耗表現更一舉提升至每公升62.7公里，堪稱同級最省油車款之一。

新年式CLBCU最大的亮點，就是將EnMIS 2.0雙火星塞技術與電驅系統結合，起步時能提供更輕快的加速感，同時兼顧節能表現。對每天通勤的騎士來說，不僅能減少加油次數，也能有效降低日常用車開銷。

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SYM CLBCU將EnMIS 2.0雙火星塞技術與電驅系統結合。（圖／SYM提供）

除了省油之外，SYM也針對女性騎士最在意的便利性與安全性進行優化。新車新增側腳架熄火功能，停車時只要放下側腳架就能自動熄火，降低誤催油門風險。加上全車僅93公斤的輕量化設定、低座高與省力中柱設計，即使是剛考到駕照的新手，也能輕鬆牽車與停車。

全車僅93公斤的輕量化設定適合女性騎士。（圖／SYM提供）

實用性同樣是CLBCU的一大賣點。22.5公升大容量車廂、寬敞腳踏空間、Keyless免鑰匙啟動、QC 3.0快充以及全LED燈組通通到位，連後照鏡都能作為整理儀容的小幫手。搭配獨家變色烤漆設計，讓機車不只是代步工具，更像是日常穿搭的一部分。即日起至6月30日止，購買CLBCU電驅版可享8,000元購車優惠、2,000元加油金及24期零利率方案，對學生、新鮮人或都會女性來說，無疑是相當有吸引力的新選擇。

實用的22.5公升大容量車廂。（圖／SYM提供）

SYM CLBCU機車。（圖／SYM提供）

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