女生最愛「光腿神器」穿出問題？28歲女「腿爆痛」就醫 醫示警：恐壓壞血管、私密處發炎

冬季熱銷的光腿神器褲襪，若過度緊身可能影響腿部循環。（示意圖，非當事人/pakutaso）

女生就算在寒冷的冬天也還是會想要穿著漂亮的短裙，而保暖與美觀兼具的「光腿神器」因能修飾腿型又具保暖效果，近年在市場上熱銷。不過，一名28歲上班族日前因長時間穿著過緊的加厚膚色褲襪，出現雙腿痠麻疼痛送醫，經診斷發現與衣物壓迫血管與神經有關，案例也引發醫師對緊身穿著健康風險的提醒。

光腿神褲穿一整天會怎樣？ OL尾牙後腿部不適就醫

該名王小姐為參加公司尾牙活動，特別以短裙搭配加厚款膚色褲襪，希望展現腿部線條。從下午一路穿到晚間，起初僅感覺腿部緊繃，未料用餐期間逐漸出現明顯痠麻感，疼痛加劇後前往就醫檢查。

醫師評估後指出，症狀主因為褲襪過於緊身，長時間壓迫腿部靜脈與皮神經，導致循環受影響而引發不適。

緊身衣物為何影響血液循環？ 醫師說明關鍵原因

根據《NOW健康》報導，台安醫院心臟血管外科醫師廖冠豪指出，當腰部或大腿周圍衣物過緊，容易壓迫靜脈回流與周邊神經，影響下肢循環功能。靜脈系統原本負責將血液與代謝廢物回收至心臟，一旦受阻，體液可能滯留在腿部，引發痠脹、麻木等症狀。

若情況持續，還可能出現皮膚搔癢、過敏反應，甚至因局部悶熱潮濕，提高細菌滋生與私密處感染的風險。部分長期穿著緊身衣物者，也可能因末梢循環不良而出現四肢冰冷。

光腿神器怎麼選？

針對冬季保暖穿搭，廖冠豪建議，選購褲襪時應以尺寸合適、材質透氣為原則，避免為追求顯瘦效果而選擇過小尺碼。若穿著後出現勒痕、發白、麻木等情況，都是身體發出的警訊，應立即更換較寬鬆衣物。

即使是合身褲襪，也不建議長時間連續穿著，返家後可改穿寬鬆居家服，讓下肢循環獲得休息。

特定族群要注意

廖冠豪也提醒，本身有靜脈曲張、周邊血管疾病或下肢關節問題的民眾，更應避免長時間穿著緊身衣物。可透過「層次穿搭」方式保暖，內層選擇柔軟透氣材質，外層搭配防風保暖衣物，兼顧美觀與身體舒適度。

