女生最愛「馬汀鞋」將退出台灣？品牌公告曝真相

馬汀大夫（Dr. Martens）是許多民眾喜歡的皮靴品牌，在台灣擁有十幾家店面，不過近日馬汀鞋悄悄退出台灣百貨櫃位，甚至連街邊店也默默消失，讓不少粉絲擔心馬汀鞋將退出台灣。對此，馬汀大夫台灣代理商合順興公司今（15）日發出聲明，「Dr. Martens並未撤出台灣市場」，只是代理商和品牌將於2026年底結束總經銷合作關係，消息曝光後引發熱議。

馬汀鞋以耐用防水的黑色皮革、標誌性的黃色縫線、氣墊鞋底而聞名，吸引許多女生粉絲，更有不少人會把馬汀鞋當成雨天的雨鞋。不過近日馬汀鞋被發現少有店面進貨，讓不少粉絲猜測可能退出台灣百貨櫃位、街邊店，甚至出現馬汀鞋將退出台灣市場的消息。

廣告 廣告

對此，馬汀大夫在各大社群粉專貼出相關公告，「針對近日媒體報導有關Dr. Martens將撤出台灣市場之相關消息，特此澄清如下：Dr. Martens並未撤出台灣市場。惟合順興與Dr. Martens已雙方協議，將於2026年底後終止現行之台灣地區36年總經銷合作關係。如有進一步相關問題，請洽Dr. Martens亞太區總部（香港），以取得最正確之官方資訊。特此聲明」。

對此，許多網友紛紛回應，「所以2026年以後台灣就沒有馬汀了嗎？」、「所以之後台灣的馬汀歸香港公司管的意思？」、「什麼意思？看不懂啊！」、「看有沒有新的代理商接手吧」。

更多中時新聞網報導

冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女

不滿校事會議新制 教團籲廢除

300億租金補貼延長 今年可望75萬戶受惠