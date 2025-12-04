女生經前不適症狀多達150種！「PMS、PMDD」怎麼區分？3招有效緩解

22歲網友分享自己「月經前突然想哭、煩躁、胸部脹痛」，擔心是不是不正常。其實這些都是常見的「經前症候群」（PMS）表現，研究發現，經前相關的不舒服多達150種以上，從情緒波動到身體症狀都有，而且每個人遇到的情況都不相同。

PMS vs PMDD：你的不適屬於哪種？

PMS（經前症候群）

月經前1~2週容易出現情緒不穩、易怒、睡不好、腹脹、疲勞等症狀，月經開始後會慢慢緩和。

PMDD（經前焦慮症）

症狀比PMS更強烈，會嚴重影響工作或生活，有些人甚至會冒出傷害自己的念頭，屬於精神疾病，需要專業治療。

每個人都不同！不舒服的時間差很大

有人只在月經前幾天不舒服，也有人從排卵後就開始情緒低落、體力變差，等於一個月有一半時間都在撐著過。如果已經影響到日常生活，一定要及早處理。

三階段緩解方式：從生活到專業都能幫忙

✓ 輕度不適：從生活調整做起

規律作息、睡眠充足

每週固定運動

飲食均衡，可補充鈣、鎂、維生素B6

多接觸陽光，改善情緒波動

✓ 中重度不適：可以尋求藥物協助

口服避孕藥調節荷爾蒙

止痛藥如布洛芬，緩解經前不適

必要時可使用抗憂鬱藥物，並搭配心理諮商

✓ 心理調整：認識自己的變化

記錄每月的情緒與身體變化，能更快察覺「又到那幾天的前兆」。只要能辨識症狀來源，就能減少焦慮，也更容易找到適合自己的調整方式。

