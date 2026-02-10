女疑攀爬男友住處墜樓亡 母痛訴懷疑死因不單純

南投縣 / 綜合報導

南投發生一起離奇命案，一名25歲女子搭乘計程車去找男友，卻被發現陳屍在男友住家後院，警方初步判斷女子當時疑似有喝酒，發現男子鎖住家門，試圖從2樓攀爬至3樓男友房間時，才失足摔落，但死者母親出面控訴，女兒的男友說詞反覆，懷疑是不是因為和男友發生爭吵，才被推下樓，檢警2號已經解剖相驗，現在正在等待報告出爐，進一步釐清死因。

身穿黑上衣婦人，忍不住哭了起來，因為她的女兒，1月底搭計程車去找南投埔里找男友，卻被發現陳屍在男友住家的後院，死者媽媽說：「一下子說她是攀爬，一下子說她是墜樓，然後她是怎麼進去的，你都一點沒有給我交代清楚。」

照片中留著黑色長髮，濃眉大眼的女子，就是25歲死者，媽媽說女兒在遊樂園擔任舞者，開朗活潑，但生命卻停在25歲，檢警初步研判，她當時去男友家，因為男友鎖門，試圖從2樓攀爬到3樓陽台，想要進去男友房間，過程中失足摔落，但死者媽媽認為女兒有男友家鑰匙，何必爬牆，因此懷疑是兩人爭吵，女兒被推下樓。

死者媽媽說：「議員特助看到他手上有傷口，他就馬上手就放在後面，是不是你們在爭吵的時候，我女兒去抓傷你，你的手，你們有推擠的動作，吵架還是怎麼樣，造成我女兒墜樓，是跌下去，應該是直接這裡，為什麼後面有傷口。」檢警初步推測，死者應該是從3樓高的陽台摔落，2日已經解剖相驗，要釐清死亡原因。

法醫高大成說：「一定要解剖，是不是運氣不好肋骨骨折，才去刺破內臟，這個男生叫出來，身體有沒有傷，腳還是指甲看有沒有皮屑DNA就知道了。」檢警目前在等待，解剖後的報告，死者的男友也已經做完筆錄，後續會再釐清死因，給家屬一個交代。

