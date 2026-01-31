女疑跟男友「鬧分手」！餵藥害死兒 高大成罵：亂來

法醫高大成。（圖／東森新聞）





台中市發生一起人倫悲劇！一名31歲的母親31日凌晨疑似情緒不穩企圖輕生，竟然餵食兩名分別才3歲和8歲孩子不明藥物，警消獲報到場，但兩名小孩都已經失去生命跡象，送醫不治，孩子的母親因為太過激動，也被管束送醫，台中市長盧秀燕得知後，感到非常沉痛和不捨，已指示社會局介入協助家屬。

事發過後7小時，孩子們的遺體就被送往了殯儀館，女子的男友也現身殯儀館，情緒相當低落，據了解，女子疑似是和男友鬧分手想不開，才會餵兒子吃「不明藥物」，小孩送醫時還有口吐白沫的症狀，法醫高大成判斷，出現這狀況，可能是食用了「中樞神經」的藥物安眠藥，小朋友器官發育未完全，食用了就可能引發肝腎衰竭死亡，痛批表示，媽媽怎麼可以決定小孩子的命。

廣告 廣告

男子從殯儀館辦公室走出後，馬上就被禮儀社人員接走，他是女子的現任男友，雖然距離遠，但仍看得出，孩子驟然離世，他情緒十分低落。

里長：「她平常也沒有跟鄰居互動，只有知道她在日本料理店上班，男朋友也在日本料理店上班，就這樣子而已，曾經申請過低收入戶租了1年多，就怎麼可能會發生這種事，怎麼這樣子啊。」

女子和前夫以及現任男友，分別有8歲與3歲的孩子，家境不好，有申請低收入戶，最近疑似跟男友在鬧分手，情緒不穩定想不開，餵食2個孩子不明藥物，才會導致憾事發生。

法醫高大成：「小孩子也沒有要自殺，這個不能算加工自殺，人家活得好好的，是妳自己不開心，那是妳家的事啊，一個媽媽怎麼可以決定小孩子的命，這樣子是亂來。」

孩子送醫時有出現口吐白沫、咬緊牙關等症狀，法醫高大成也說，孩子們被餵食的藥物，有可能是這款藥物。

法醫高大成：「（口吐白沫）這樣子缺氧所造成的，一定是中樞神經的藥，中樞神經的藥，就是安眠藥這一類的，睡著（其實）不是睡著，是直接死了，因為肝臟跟腎臟沒辦法代謝，引起腎衰竭、肝衰竭。」

法規有明確規定，安眠藥屬於中樞神經抑制劑，長期食用有可能會導致情緒不穩定，18歲以下的孩子器官還未發育完全禁止食用，藥單上也有標示清楚，高大成也說劑量強的安眠藥，大概吃了兩顆就可能，導致孩童喪命。

法醫高大成：「一般來說他器官不成熟，我們是沒辦法確認他的（食用）單位多少，我感覺是大概M2兩顆三顆左右，史蒂諾斯這一類比較容易出問題的，可能差不多三顆四顆就出問題，搞不好不只有安眠藥物，可能還有其他的問題，這一定要抽血解剖，要抽血才會知道。」

對此社會局表示，接獲通報後，已派遣社工提供家屬協助安置，虎毒尚且不食子，稚子無辜，親生媽媽卻剝奪了兩個孩子體驗世界的權利。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡

疑帶2幼子輕生！台中女獨活 爆孩子「生父不同人」

新／台中人倫悲劇 2童疑遭媽媽餵不明藥物身亡

