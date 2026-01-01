女疑遭男友殺害.頸有勒痕！ 居民曝嫌是「望族之子」

花蓮縣 / 張益鈞 李詩健 王顥蓉 花蓮報導

昨(31)日上午，在花蓮有男子報案供稱，發現女友倒臥地上、沒有呼吸心跳，陳屍在山區公墓附近，警方獲報到場，發現一具傷痕累累的女屍，頸部有明顯勒痕，不排除是男友所為。除了死者親友悲痛不捨，當地居民也透露，嫌犯家族是玉里望族，平常對他相當寵溺，嫌犯也曾因「毒品」多次進出監獄。而男子訊後已被依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦。

警方戴著手套，翻遍機車裡裡外外，一點蛛絲馬跡都不放過，因為這疑似發生命案，而嫌犯就是騎這輛車，重回案發現場，2025年最後一天上午11點多，有名男子報案，女友在花蓮玉里一處公墓，沒了呼吸心跳，警方趕到現場，發現一具傷痕累累的女屍。

死者親友說：「(死者)離婚有兩個小孩子，那現在還住在前夫家，這個受害者我從小看到大啊，我很疼她欸，把她當作自己親生的這樣子。」死者親友悲痛不捨，而報案的男友供稱，跟28歲女友從10月開始交往，29日載對方回玉里，但隔天她卻要求回吉安，雙方爆發激烈口角，所以故意將女友載到公墓，她才不敢亂跑，對方還跳車，自己徒步下山回家，31日騎車重返現場，才發現女友已經身亡，趕緊報案。

但警方調查後發現，證據跟他的說法有出入，因為死者身上有多處遭凌虐傷痕，頸部還有明顯勒痕，認定男子涉有重嫌當場逮捕，附近居民說：「他們家早期是在玉里鎮算是望族啦，他爸爸好像也是有當過(鄉)代表會主席，父親跟母親都很寵，非常寵很溺愛啦，本人也是不學好啦，他好像是吸毒進進出出(監獄)好幾次。」

附近居民透露，嫌犯雖出身望族但也是治安人口，附近居民說：「他爸爸的話好像也聽說是，打死自己的叔叔，因為分家產土地糾紛的事情。」公墓女屍案疑點重重，望族之子疑涉凶殺案，被依殺人罪移送花蓮地檢署偵辦，至於事情真相還有待調查釐清。

