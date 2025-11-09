女疑遭詐團利用 母急報中和警埋伏逮詐團車手

警方查扣偽造的文件。（警方提供）

新北市中和區1名母親發現女兒陳女(28歲)疑遭詐騙集團利用，仍堅持前往擔任車手，心急如焚向警方求助，中和警分局即時介入並埋伏監控，成功在新北市中和區圓通路一帶查獲車手陳女及監控手陳男(20歲)，2人當場依詐欺現行犯逮捕，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。

警方查扣車手的工作證。（警方提供）

據了解，報案母親向警方表示，女兒遭人誆稱「應徵公司外務人員，負責收取公司款項，工資從領取的款項內抽取，一次2,000元且車馬費另計」，因此誤信對方指示前往指定地點。母親擔心其女兒遭騙觸法，遂主動通報警方協助處理。

中和警分局錦和派出所立即啟動攔阻行動，所長率同仁在詐團多次變更約定地點的情況下仍堅持追查，警方見監控手多次回頭張望、車手神情緊張反覆來回，認應見事跡敗露，最終在圓通路一帶逮捕2名犯嫌，並查扣手機與現金等證物。

警方呼籲，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。

