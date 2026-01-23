女病患就診「診間擠滿人」裸胸被看光！她崩潰投訴：真的氣到發抖

台南一名女子就診時，診間卻同時有其他人在等待，導致她的隱私被看光。示意圖，取自Unsplash



台南一名女性在網路上控訴，前往一家素有「心臟權威」之名的診所看診，卻被嚴重侵犯隱私，不僅在就診時診間內同時有多名病患等待；進行心臟超音波檢查時，被要求拉開衣物裸露胸部，卻在簾幕未妥善遮蔽、醫護人員頻繁進出的情況下，導致她被其他病患一覽無遺，感到極度羞辱，憤而向台南市衛生局檢舉。對此，衛生局已於今（1/23）日前往診所稽查，並要求院方改善相關流程。

當事人在社群平台Threads發文指出，前往這間診所看診時，一進診間就發現已有3名病患在場等待，現場毫無隱私可言。輪到她進行心臟超音波檢查時，依醫護人員指示將衣物拉至領口、裸露胸部，診間內卻包含醫師、護理師及其他病患在內，多達7、8人同時在場。

當事人控訴，檢查過程中護理師頻繁進出診間，也不把簾子拉好，導致坐在正前方排隊等待的病患可清楚看見她的身體，雙方甚至對到眼，讓她情緒潰堤。她請護理師把簾子拉好，對方卻只是回應「有拉啊」，態度冷淡，讓她倍覺羞辱，轉頭就走。

更讓她難以接受的是，院方人員事後追出來卻不是先道歉，而是質疑她大驚小怪，「是你太年輕沒在看病所以不知道」、「現在醫院都是一個診間3個病人啊，是你不懂，而且簾子沒拉好你為什麼不直接說呢？」，讓她氣憤直呼「這輩子沒遇過這麼沒醫德的診所」，文章曝光後也引發網友熱議。

對此，台南市衛生局回應，接獲民眾於社群媒體反映疑似多位病患同時進入診間、導致隱私遭侵犯後，已即刻派員前往稽查，並輔導診所落實病人隱私權相關規定。衛生局強調，診間原則上僅允許一位病人及其家屬進入，以確保病情與個人醫療資訊不會外洩。

副局長林碧芬指出，實務上部分醫療院所為加快看診流程，可能讓下一位病患於前一位尚未完全結束前進入診間等待，但這樣的作法恐涉及病人隱私曝露；若經查證屬實，將責令診所限期改善；此外，也提醒民眾，就醫時有權拒絕其他人同時進入診間，並要求完整保障個人醫療隱私。

