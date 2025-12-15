女病患洗澡跌倒死亡 高雄長照負責人、照顧員連帶賠償272萬

林婦在長照機構洗澡跌倒死亡，家屬請求賠償精神撫慰金等，橋頭地院判決林姓女負責人和戴姓照顧員連帶賠償272萬元。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓婦人在長照機構洗澡跌倒死亡，家屬要求賠償精神撫慰金等近700萬元，橋頭地院開庭調查，認定該機構確有疏失，判決林姓女負責人和戴姓照顧員連帶賠償272萬元。

據了解，林姓女病患因罹有梅尼爾氏症，易生暈眩症狀，且因中風致右側肢體無力，存有支撐及平衡功能失常等問題，2022年間經家人送到北高雄某私立長照機構照顧。

2024年9月3日上午，戴姓員工替林女洗澡，疏於注意，導致她跌倒死亡，林女配偶和5名子女共請求賠償精神撫慰金、醫療等費用共近700萬元。

被告林姓女負責人則說，事故純屬意外，對於醫療和喪葬費用不爭執；並說，對於刑事判決認定事實均不爭執，但請予以酌減精神慰撫金。

承辦法官開庭調查後，認定戴男幫林女洗澡疏於注意有過失，但審酌家屬請求的精神慰撫金共600萬的確太高，判決林姓女負責人和戴男連帶共賠償272萬元比較合理。可上訴。

