女病患看泌尿科遭性侵！荒唐醫師「趁藥發作」逞慾逾20女…惡行長達10年

國際中心／綜合報導

位於南美洲哥倫比亞麥德林市（Medellín）的泌尿科診所，遭爆醫師性侵醜聞，有超過20名女病患出面控訴。（示意圖／PIXABAY）

位於南美洲哥倫比亞麥德林市（Medellín）的泌尿科診所，遭爆醫師性侵醜聞，有超過20名女病患，控訴泌尿科醫師波薩達（Alberto Posada）趁看診時，性騷擾或性侵女病患，且惡行超過10年，對此，他因案被停職，院方也回應，已無任何僱傭、合作關係。

據外媒《Publimetro》報導，遭控的泌尿科醫師波薩達（Alberto Posada）在亞麥德林市某私人診所服務，多年前就因遭投訴被當地醫學倫理法庭對他處以停職6個月處分，如今卻又遭女病患指控身陷風波。

有女病患控訴，波薩達會趁看診時，待麻醉藥作用時，做出性騷擾和性侵等惡行，且這類案件並非單一個案，犯行甚至長達超過10年，已有超過20名女子提出控訴；市府婦女事務處，還特地為此設立熱線，並提供法律團隊給予協助。

至於遭控的私人診所，每次看診費用價格不菲，要價40萬哥倫比亞披索（約3450元台幣）；案發後，診所表示，波薩達已沒有在此任職，且雙方沒有任何僱傭、合作等關係。

