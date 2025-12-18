女病患裝導尿管行動不便 缺德友人幫照顧竟7度性侵猥褻 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台南一名女子阿芬（化名）因行動不便需要裝導尿管，去年12月間她搬入友人阿佑（化名）的住處同住，阿佑也承諾可以對她日常照顧，孰料2人同住期間，阿佑竟多次對阿芬性侵與猥褻。事情曝光後，全案經法院審理，依強制性交與強制猥褻，判決阿佑有期徒刑2年，緩刑5年，期間須接受保護管束。

判決指出，阿芬因身體健康問題須接受導尿管，日常皆需要旁人協助更換與清潔，友人阿佑主動向阿芬表示，可以搬去和他同住，以便就近照顧；去年12月17日，阿芬遂搬入阿佑住處，沒想到在短短8天內，阿芬卻4度遭阿佑性侵猥褻得逞，直到12月24日，阿芬向社工求助並循線通報。

但不久後，阿芬又因身體不適又住進醫院，今年1月4日出院後，阿佑又以照顧為名和阿芬同住，結果又再一周內，三度對阿芬性侵得逞，小芬便決定報警。

法官審理後認為，阿佑共包含6次強制性交與1次強制猥褻，犯意獨立，依法應分論併罰，儘管行為極不當，但考量阿佑在偵查階段已與阿芬達成和解，且已支付賠償，阿芬亦表達原諒，依此依法減刑。

法院強調，阿佑罪行明確、情節嚴重，但與陌生人暴力性侵案相比。最終判處有期徒刑2年、緩刑5年，並在此期間施以保護管束。

