女監春節懇親溫馨滿溢 藝伎咖啡香暖百人心

女受刑人抱著老母親哭。（女監提供）

「家裡好嗎..想你們」、「山上(女監)冷嗎」噓寒問暖此起彼落！春節將至，各監所紛舉辦年終懇親清溫馨活動，台中女子監獄於1月27日、28日及今(3)日，分6梯次舉辦「115年度收容人春節面對面懇親活動」，為442位收容人及811名家屬營造溫馨的團圓時刻。監所準備紅豆湯、麵包、糕點供享用，現場還有監內手沖咖啡班職訓完成的受刑人現泡頂級「藝伎咖啡」供來賓品味，香氣四溢，溫暖百餘親人的心。

受刑人現泡頂級「藝伎咖啡」供來賓品味。（女監提供）

台中女監典獄長林順斌依照慣例到每一桌前向受刑人家人鼓勵致意，同時致贈年滿70歲的長輩家人春節小禮盒、和小朋友逗玩，讓千里迢迢來監所探望的眾人，備感溫馨。有的家人一看著女受刑人就哭了，有的女受刑人抱著家人，捨不得他們走，兩個鐘頭的相處時光，讓他們覺得彌足珍貴。

台中女監典獄長林順斌也與女童互動。（女監提供）

參與活動的收容人阿玲（化名）在會場與年邁的母親相擁泣訴，阿玲表示，在裡面最怕被忘記，今天喝到熱咖啡、吃到湯圓，感覺心裡被填滿了，一定會努力早點回家陪伴爸媽。而首次受邀參與的家屬王先生感性分享，以前總覺得監獄是個冷冰冰的地方，但今天看到監方安排得這麼周到，還有社會企業的愛心，讓他們感覺到家人沒有被社會遺棄，看著女兒承諾會改過，覺得這場懇親比什麼過年紅包都還有意義。

許久不見母子三人玩遊戲，溫馨感動。（女監提供）

台中女監表示，這次活動特別攜手臺灣臺中地方檢察署、臺中市榮譽觀護人協進會、南山人壽、手感咖啡幫及佰益企業社，透過公私部門資源挹注，於現場提供溫暖療癒的手沖咖啡、象徵圓滿的紅豆湯圓及香甜酥口的雪花餅，讓原本冰冷的鐵窗在佳節前夕充滿了甜蜜的香氣與人情味。

活動會場處處可見思念化作擁抱瞬間的感動，臺中女子監獄強調，收容人若能感受到家庭與社會的接納，其復歸社會後的穩定度將大幅提升，該監將會持續努力透過此類活動，將高牆轉化為學習與轉變的起點，也為收容人與家屬提供溫暖的連結，點燃重生的希望。

