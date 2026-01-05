女祕書控拍臀環抱 主委一審判刑3月「求1萬和解」

台中市 / 綜合報導

台中市清水區一間社區大樓，一名離職女秘書控訴，遭到社區主委性騷擾，監視器拍下，主委趁著她在櫃台整理物品，趁機拍打臀部、觸碰腰，又在沒有監視器下環抱，事後還故意傳訊息問她，你能接受我吃豆腐嗎？女秘書提告，一審判決主委性騷擾成立將他判刑3月，但主委卻只想付1萬元和解，讓她無法接受。

社區櫃台，女秘書正在點收外送餐點，右邊坐的是社區主委，不斷對她上下打量，下一秒主委伸出鹹豬手，朝女秘書臀部拍下去，女秘書嚇到大聲回應，用右手護住臀部，但誇張行為還沒結束。

同一天女秘書在櫃台內整理信件，陳姓主委從她身後走過來，再次趁她不注意，碰了女秘書腰部，女秘書嚇到整個人抖了一下，還轉頭瞪了主委一眼，事發就在台中清水的社區大樓，女秘書控訴去年3月份，遭到主委性騷擾，不只肢體騷擾，甚至私下傳訊息問她：妳可以接受我吃豆腐嗎？女秘書說不行，主委回我這麼帥都不行，被拒絕還不死心，再問偷偷牽手可以嗎？讓女秘書無法忍受，去年4月底向公司請辭，並且提告。

陳姓主委被控性騷擾，一審罪名確定，女秘書不滿，向主委求償30萬和解金，還被砍價，讓她覺得無法接受，被控性騷擾的陳姓主委已經卸下職位，但還住在大樓內，不願回應，不過雙方和解沒共識，女秘書說將繼續尋求法律途徑，維護自己權益。

