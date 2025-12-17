女神主播主持節目「手塞嘴裡、歪嘴扮醜」 原因曝光超暖心

三立財經台主播黃倩萍。(圖／中時資料照)

三立財經台主播黃倩萍擁有高顏值與姣好身材，加上給外界專業播報形象，受封為「女神主播」，沒想到近來主持節目到一半時，突然將手塞進嘴裡，還對著鏡頭歪臉扮醜，她隨後也在社群PO文，將始末解釋清楚。

黃倩萍曬出多張錄影過程的多張截圖，只見她不顧形象直接把手塞進嘴裡，甚至還歪臉扮醜、鼓起臉作勢吹氣，讓外界相當好奇發生何事？對此，她急忙做出解釋：「我不是故意在節目上吃手手啦」，接著提醒家中有長者的網友：「家裡面長輩如果咬不動又吞嚥困難，趕快請他們做做口腔重訓」。

廣告 廣告

對於長輩若有嚴重吞嚥困難的狀況，黃倩萍建議可能要讓長輩和語言治療師聊聊，同時貼心提醒年輕人也要做，這樣等年紀大了之後，才能夠有足夠「口腔力」品嘗各地美食，她接著再度發文提醒：「不要以為老人家牙口不好不可逆！只要每天三分鐘口腔操，可以慢慢恢復咬合力，讓長輩開心吃美食吃百二」，不厭其煩的提醒眾人，行為相當暖心。

PO文曝光後，網友紛紛留言： 「開心的服務說明」、「倩萍也會搞笑啊」、「每天都有表情包」、「讓我嚇到了」、「反差萌表情包」。

更多中時新聞網報導

冒紅疹以為蟲咬 竟是水痘作祟

AI歌手出道 陳子鴻操刀將戰金曲

宋偉恩沉浸推理實境 曝自己最大缺點